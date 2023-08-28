انقلاب مركب قبالة اليونان يودي بأربعة مهاجرين

اثينا (أ ف ب) – لقي أربعة مهاجرين حتفهم الاثنين عندما انقلب قاربهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، بينما تم إنقاذ 18 آخرين، وفق ما أعلن خفر السواحل.

© مانوليس لاغوتاريس / ا ف ب/ارشيف

مروحية إنقاذ فوق البحر قرب قارب مطاطي يعتقد أنه استخدم من قبل مهاجرين في ليسبوس بتاريخ 7 شباط/فبراير 2023

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وأنقذت دورية 22 شخصا في بحر أيجه لكن أربعة منهم كانوا متوفين، وفق ما جاء في البيان المقتضب.

وتم نقل الناجين إلى ميتيليني، وهي المدينة الرئيسية في ليسبوس، على طول الممر الرئيسي للمهاجرين القادمين من تركيا.

ولم ترد تفاصيل بشأن جنسيات من تم إنقاذهم أو حالتهم.

وفي حزيران/يونيو، غرق مركب صيد مكتظ يقل نحو 750 شخصا تم إنقاذهم في ليبيا قبالة اليونان.

وبينما تم إنقاذ مئة منهم، إلا أنه يُعتقد بأن نحو 600 غرقوا، وفق الأرقام الصادرة عن السلطات اليونانية.

دخل آلاف المهاجرين معظمهم من سوريا وأفغانستان وباكستان إلى اليونان في السنوات الأخيرة قادمين من الحدود البحرية والبرية مع تركيا.

وكثّفت اليونان التي تتبع سياسة صارمة حيال الهجرة دورياتها في بحر أيجه بين اليونان وتركيا بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس".

© 2023 AFP