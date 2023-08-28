خروج مطار حلب في شمال سوريا عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي (الإعلام الرسمي)

دمشق (سوريا) (أ ف ب) – خرج مطار حلب الدولي في شمال سوريا عن الخدمة الإثنين جراء قصف إسرائيلي استهدفه فجراً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري.

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وقال المصدر "حوالى الساعة 4:30 (1:30 ت غ) من فجر هذا اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي" ما ألحق "أضراراً مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة. وأخرجت الضربات الإسرائيلية مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة إثر استهدافهما.

وتعرض المطار مطلع أيار/مايو لقصف مماثل استهدفه ومطار عسكري محاذ له، ما تسبب بمقتل عسكري وإصابة سبعة أشخاص بجروح، بينهم مدنيون. وتسبب القصف بخروج المطار عن الخدمة، وفق ما نقل الاعلام الرسمي حينها عن مصدر عسكري سوري.

وخلال شهر آذار/مارس، خرج المرفق لمرتين من الخدمة جراء قصف إسرائيلي، أوقع في السابع منه ثلاثة قتلى، بينهم ضابط سوري، وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت اسرائيل في 22 آذار/مارس مستودع أسلحة تابع لمجموعات موالية لطهران قرب المطار، ما أدى الى تدميره بالكامل، وفق المرصد.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

© 2023 AFP