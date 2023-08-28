روسيا تعتقل شخصا بتهمة نقل معلومات بشأن حرب أوكرانيا إلى السفارة الأميركية

موسكو (أ ف ب) – أعلنت موسكو الاثنين أنها اعتقلت مواطنا روسيا كان موظّفا في القنصلية الأميركية في مدينة فلاديفوستوك (شرق) للاشتباه بأنه نقل معلومات عن النزاع في أوكرانيا إلى دبلوماسيين أميركيين.

© ألكسندر نيمينوف / ا ف ب/ارشيف

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وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) في بيان بأنه "قمع الأنشطة غير القانونية لروبرت روبرتوفيتش شونوف" متهما إياه بأنه مخبر يعمل لصالح السفارة الأميركية في موسكو.

يعد الإعلان الأخير ضمن سلسلة سجالات دبلوماسية تفاقم الضغط على العلاقات المتوترة بين موسكو وواشنطن، خصوصا في ما يتعلّق بالنزاع في أوكرانيا.

وذكر جهاز "إف إس بي" بأن شونوف بدأ نقل معلومات للدبلوماسيين الأميركيين في أيلول/سبتمبر العام الماضي بشأن النزاع والتعبئة التي دفعت العديد من الروس في سن الانخراط في الجيش للفرار من روسيا.

وأضاف أن شونوف أوكل مهمة قياس المشاعر المعارضة في المناطق الروسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وتابع أن شونوف قدّم تقارير إلى دبلوماسيين في القسم السياسي للسفارة الأميركية في موسكو هما جيفري سيلين وديفيد بيرنسيتن وبأن جهاز "إف إس بي" ينوي استجوابهما.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والبلدان الغربية، خصوصا الولايات المتحدة، تدهورا منذ سنوات وأمر كل جانب الآخر بخفض عدد الموظفين في البعثات الدبلوماسية، ما عرقل عملها.

© 2023 AFP