فلاشينغ ميدوز: حاملة اللقب شفيونتيك بسهولة الى الدور الثاني وخروج ساكاري

نيويورك (أ ف ب) – استهلت المصنفة أولى عالميًا البولندية ايغا شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بفوز سهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-0، 6-1 الاثنين في الدور الاول.

© تيموثي أ. كلاري / ا ف ب

البولندية ايغا شفوينتيك خلال الدور الاول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب في 28 آب/أغسطس 2023

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احتاجت شفيونتيك التي تواجه في نيويورك خطر خسارة صدارة التصنيف العالمي لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا، 58 دقيقة فقط لاطاحة المصنفة 86 عالميًا.

تلتقي البولندية، الباحثة عن لقب كبير خامس، في الدور الثاني مع الاسترالية داريا سافيل الفائزة على الاميركية كليرفي نغونو 6-0، 6-2.

قالت شفيونتيك التي عززت سجلها بـ18 انتصارًا مقابل هزيمة واحدة فقط في الدور الاول للبطولات الأربع الكبرى، "أردت حقًا أن أقدم مباراة قوية"، معربة عن رضاها عن عدم تزعزع تركيزها "رغم الضغوط والتوقعات" المحيطة بها.

وفي حين تبدو الادوار القليلة المقبلة سهلة نسبيًا، ستواجه شفيونتيك لاحقًا مسارًا صعبًا لتحقيق اللقب، إذ قد تلتقي مع الاميركية كوكو غوف في ربع النهائي علمًا ان الاخيرة أطاحتها من نصف نهائي دورة سينسيناتي للألف في طريقها الى اللقب قبل أيام، والكازخستانية ايلينا ريباكينا في المربع الاخير وسابالينكا في النهائي.

ولم تنجح أي لاعبة في الاحتفاظ باللقب في نيويورك منذ أن فازت الاميركية سيرينا وليامس بثلاثة ألقاب تواليًا بين 2012 و2014.

وودعت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة ثامنة عالميًا من الدور الاول بسقوطها امام الاسبانية ريبيكا ماساروفا الـ71 بمجموعتين 4-6 و4-6.

وبدأت ساكاري المباراة بقوة وتقدمت 4-1، لكنها خسرت خمسة أشواط تواليًا بعد أن خانها إرسالها، قبل أن تتعرض للكسر في الشوط السابع من المجموعة الثانية.

وهذا الخروج الثالث تواليًا من الدور الاول في بطولة كبرى لليونانية التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس والولايات المتحدة في 2021.

كما عبرت البيلاورسية فيكتوريا أزارينكا، حاملة لقب بطولتين كبريين، الى الدور الثاني بفوزها على الفرنسية فيونا فيرو 6-1، 6-2.

لدى الرجال، بلغ النمسوي دومينيك تيم، بطل عام 2020، الدور الثاني على حساب الكازخستاني ألكسندر بوبليك (27 عالميًا) بفوز نظيف 6-3، 6-2، 6-4.

وهذه المرة الاولى التي يتجاوز تيم، المصنف 86 راهنًا، الدور الاول من بطولة كبرى منذ أستراليا المفتوحة 2021.

قال بعد الفوز "مر وقت طويل...أنا سعيد جدًا".

يلتقي المصنف ثالثًا عالميًا سابقًا والذي عانى من إصابة مطوّلة في المعصم، في الدور الثاني مع الاميركي بن شيلتون الفائز على الارجنتيني بيدو كاتشين 1-6، 6-3، 6-2، 6-4.

© 2023 AFP