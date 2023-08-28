فلاشينغ ميدوز: ديوكوفيتش يضمن استعادة الصدارة من ألكاراس وتأهل سهل لشفيونتيك

نيويورك (أ ف ب) – حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش عودة موفقة الى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب التي غاب عنها العام الماضي لرفضه تقلي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بفوزه السهل على الفرنسي ألكسندر مولر 6-0 و6-2 و6-3 الإثنين في الدور الأول، ضامناً بذلك عودته الى صدارة التصنيف.

© ماثيو ستوكمان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بالتأهل الى الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب. نيويورك، في 28 آب/أغسطس 2023

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وبمجرد تأهله الى الدور الثاني حيث يلتقي الإسباني برنابي ساباتا ميراليس، استعاد الصربي صدارة تصنيف رابطة المحترفين من الإسباني كارلوس ألكاراس الذي استفاد العام الماضي من غياب ديوكوفيتش عن آخر البطولات الأربع الكبرى كي يتوج بطلاً.

وشاهد ابن الـ36 عاماً، الفائز بـ23 لقباً في البطولات الكبرى، من بعيد ألكاراس يتوّج بلقب العام الماضي، محرزاً أول ألقابه الكبرى.

مذذاك الوقت، بدأت المبارزة المثيرة بين اللاعبين، فشهد نهائي ويمبلدون بينهما خمس مجموعات نارية انتهت لمصلحة الإسباني البالغ 20 عاماً.

وقدّم الثنائي عرضاً رائعاً في نهائي دورة سينسيناتي للماسترز الأسبوع قبل الماضي، عندما انقذ ديوكوفيتش كرة لحسم المباراة قبل أن يفوز 5-7 و7-6 (9-7) و7-6 (7-4) في قرابة أربع ساعات.

ويسعى الصربي الى لقبه الرابع في فلاشينغ ميدوز ومعادلة الرقم القياسي المطلق (في حقبتي الهواة والمحترفين) لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وتطرق الى مباراته التي أقيمت في وقت متأخر من ليل الإثنين إذ لم تبدأ إلا بعد الساعة الحادية عشرة بتوقيت نيويورك، قائلاً "كنت أعلم أن مباراتي ستبدأ في وقت متأخر لكن رغم ذلك كنت متحمساً للدخول الى الملعب. مرّ عامان" منذ خسارته نهائي البطولة الأميركية عام 2021 على يد الروسي دانييل مدفيديف في ظهوره الأخير على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وتابع بعد تحقيقه الفوز للمرة السابعة عشرة في الدور الأول من البطولة الأميركية من أصل 17 مشاركة "أعتقد أني لعبت بشكل رائع منذ البداية حتى النهاية. مررت ببعض المطبات لكن أعجبني ما قدمته. آمل أن أحافظ على ذلك في الدور المقبل".

رونه أبرز الضحايا

وكان النروجي كاسبر رونه المصنف رابعاً أبرز ضحايا الإثنين بخسارته امام الاسباني روبرتو كارباييس بايينا المصنف 63 عالميًا 3-6، 6-4، 3-6، 2-6 في ساعتين و42 دقيقة.

وكان رونه مرشحًا للذهاب بعيدًا بعد أن وصل الى ربع نهائي ويمبلدون قبل أسابيع حيث خسر امام ألكاراس.

ووصل رونه الى نيويورك بفورمة سيئة بعد أن خرج من الدور الاول في دورتي تورونتو وسينسيناتي للماسترز.

وبلغ النروجي كاسبر رود المصنف خامساً الدور الثاني بفوزه الشاق على الأميركي إميليو نافا 7-6 (7-5) و3-6 و6-4 و7-6 (7-5)، ليواجه الصيني جينجين جانغ.

وتجاوز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عقبة الدور الأول الذي سقط فيه الموسم الماضي، بفوز المصنف سابعاً على الكندي ميلوش راونيتش 6-2 و6-3 و6-4، ليلتقي السويسري دومينيك ستريكر.

وتأهل أيضاً الأميركيان تايلر فريتز التاسع وفرانسيس تيافو العاشر، بفوزهما على مواطنيهما ستيف جونسون 6-2 و6-1 و6-2 وليرنر تيين 6-2 و7-5 و6-1 توالياً.

بداية قوية لشفيونتيك

استهلت المصنفة أولى عند السيدات البولندية ايغا شفيونتيك حملة الدفاع عن لقبها بفوز سهل على السويدية ريبيكا بيترسون 6-0 و6-1.

البولندية ايغا شفوينتيك خلال الدور الاول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب في 28 آب/أغسطس 2023 © تيموثي أ. كلاري / ا ف ب

احتاجت شفيونتيك التي تواجه في نيويورك خطر خسارة صدارة التصنيف العالمي لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا، 58 دقيقة فقط لاطاحة المصنفة 86 عالميًا.

تلتقي البولندية، الباحثة عن لقب كبير خامس، في الدور الثاني مع الاسترالية داريا سافيل.

قالت شفيونتيك التي عززت سجلها بـ18 انتصارًا مقابل هزيمة واحدة فقط في الدور الاول للبطولات الأربع الكبرى، "أردت حقًا أن أقدم مباراة قوية"، معربة عن رضاها عن عدم تزعزع تركيزها "رغم الضغوط والتوقعات" المحيطة بها.

وفي حين تبدو الادوار القليلة المقبلة سهلة نسبيًا، ستواجه شفيونتيك لاحقًا مسارًا صعبًا لتحقيق اللقب، إذ قد تلتقي في ربع النهائي مع الاميركية كوكو غوف السادسة والفائزة الإثنين على الألمانية لاورا سيغيموند 3-6 و6-2 و6-4، والكازخستانية ايلينا ريباكينا في المربع الاخير وسابالينكا في النهائي.

ولم تنجح أي لاعبة في الاحتفاظ باللقب في نيويورك منذ أن فازت الاميركية سيرينا وليامس بثلاثة ألقاب تواليًا بين 2012 و2014.

وودعت اليونانية ماريا ساكاري المصنفة ثامنة عالميًا من الدور الاول بسقوطها امام الاسبانية ريبيكا ماساروفا الـ71 بمجموعتين 4-6 و4-6.

وبدأت ساكاري المباراة بقوة وتقدمت 4-1، لكنها خسرت خمسة أشواط تواليًا بعد أن خانها إرسالها، قبل أن تتعرض للكسر في الشوط السابع من المجموعة الثانية.

وهذا الخروج الثالث تواليًا من الدور الاول في بطولة كبرى لليونانية التي بلغت نصف نهائي رولان غاروس والولايات المتحدة في 2021.

وتأهلت ريباكينا، الرابعة عالميًا، الى الدور الثاني بفوزها السهل على الاوكرانية مارتا كوستيوك (39) 6-2، 6-1.

تلتقي اللاعبة الباحثة عن لقبها الكبير الثاني بعد ويمبلدون 2022 في الدور التالي مع الاسترالية أيلا تومليانوفيتش.

لم يسبق لريباكينا، وصيفة أستراليا المفتوحة هذا العام، أن تجاوزت الدور الثالث في فلاشينغ ميدوز وقد خرجت العام الماضي من الدور الاول، علمًا أنها بلغت ربع النهائي أقله في جميع البطولات الكبرى الاخرى.

وعبرت البيلاورسية فيكتوريا أزارينكا، حاملة لقب بطولتين كبريين، الى الدور الثاني، على غرار التشيكيتين كارولينا موخوفا العاشرة وبترا كفيتوفا الحادية عشرة.

وحققت المصنفة أولى سابقاً الدنماركية كارولاين فوزنياكي عودة موفقة الى البطولات الكبرى التي تشارك فيها لأول مرة منذ أستراليا المفتوحة عام 2020، وذلك بفوزها على الروسية تاتيانا بروزوروفا 6-3 و6-2.

وأعلنت فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة 2018 ووصيفة فلاشينغ ميدوز 2009 و2014، اعتزالها بعد خسارتها في الدور الثالث من بطولة أستراليا عام 2020 على يد التونسية أنس جابر.

وأنجبت الدنماركية طفلين وأصبحت معلقة تلفزيونية، لكنها أعلنت عن عودتها قبل شهرين مع خطط للمنافسة في فلاشينغ ميدوز.

© 2023 AFP