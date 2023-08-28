مونديال السلّة: الاردن تخسر بصعوبة من نيوزيلندا وجنوب السودان تدخل التاريخ

مانيلا (أ ف ب) – أهدر المنتخب الاردني فرصة كبيرة لتحقيق فوزه الاول في كأس العالم لكرة السلة المقامة في الفيليبين واندونيسيا واليابان حتى 10 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بعد خسارته امام نيوزيلندا 87-95 بعد التمديد ضمن منافسات المجموعة الثالثة في مانيلا الاثنين.

© شيروين فارديليون / ا ف ب

لاعب منتخب الاردن رونداي جيفرسون (إلى اليسار) يسجل سلة أمام النيوزيلندي فين ديلاني خلال مواجهة المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة السلة في مانيلا في 28 آب/أغسطس 2023

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وجاءت المباراة قمة في الاثارة والندية، وتمكن منتخب "النشامى" من تقليص الفارق الذي وصل الى 10 نقاط قبل دقائق معدودة من نهاية المباراة، ليفرض التعادل 85-85 والتمديد، بقيادة نجمه الاميركي المجنّس رونداي جيفرسون الذي تعملق بتسجيله 39 نقطة مع تسع متابعات.

وفي الوقت الاضافي، حصل المنتخب الاردني على عدة فرص للتقدم الا انّ الحظ عانده ليفقد ابرز فرصه في الخروج بإنتصار من الدور الاول، في حين تألق النيوزيلنديين عن الرميات الثلاثية.

ويختتم منتخب "صقور الأردن" الذي كان خسر افتتاحا امام اليونان 71-92، مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة قوية وصعبة امام الولايات المتحدة الاربعاء.

في المقابل، حققت نيوزيلندا انتصارها الاول في المونديال السلّوي الحالي بعد خسارتها أمام الولايات المتحدة في الجولة الاولى، وستكون على موعد مع مباراة حاسمة امام اليونان في محاولة لبلوغ الادوار الاقصائية.

وفرض النيوزيلنديون أنفسهم في معظم فترات المباراة كالطرف الافضل، حيث تألقوا بشكل لافت من خط الثلاثيات (13 محاولة ناجحة من اصل 25 بنسبة 52 في المئة)، قبل ان يسطّر المنتخب الاردني عودة نارية في الدقائق الاخيرة بقيادة جيفرسون والعملاق احمد الدويري الذي سجّل ايضا 19 نقطة و10 متابعات.

وكان ايزياه ليفا افضل مسجّل لنيوزيلندا بـ 23 نقطة، فيما ساهم شيا لي بـ 15 وفين ديلاني بـ 14.

وضمن منافسات المجموعة الثانية، حقّق منتخب جنوب السودان انتصاره الاول على الاطلاق في تاريخ كأس العالم، عقب فوزه على نظيره الصيني 89-69 في مانيلا.

وتلقى المنتخب الصيني، المصنف 27 عالمياً، خسارته الثانية بعد الاولى القاسية امام صربيا 63-105 لتصبح حظوظه ضئيلة في بلوغ الدور الثاني.

وبات يتوجب على الصين الذي برز في صفوفها اللاعب الاميركي المجنس كايل أندرسون مع 22 نقطة وخمس متابعات، أن تفوز على بورتوريكو الأربعاء وانتظار باقي النتائج من أجل تجنب الخروج من الدور الأول.

ولا تزال الصين تبحث عن استعادة مكانتها دوليًا منذ اعتزال نجمها التاريخي ياو مينغ، حيث أنهت مونديال 2019 على ارضها في المركز 24.

من جهته، كاد منتخب جنوب السودان في مشاركته المونديالية الاولى على مشارف تحقيق فوز تاريخي على بورتوريكو في الجولة الاولى، قبل ان يخسر 96-101 بعد التمديد.

وبرز من جنوب السودان لاعب شيكاغو بولز الاميركي كارليك جونز بتسجيله 21 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، فيما أضاف كواني نغور كواني 16 نقطة.

وفي المجموعة السادسة، فازت الرأس الاخضر على فنزويلا 81-75.

© 2023 AFP