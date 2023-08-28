هيردمان يستقيل من تدريب كندا للاشراف على تورونتو أف سي

مونتريال (أ ف ب) – استقال الإنكليزي جون هيردمان من تدريب المنتخب الكندي لكرة القدم من أجل الاشراف على فريق تورونتو أف سي المشارك في الدوري الأميركي "أم أل أس"، وفق ما أعلن الاتحاد الكندي للعبة الإثنين.

© أندي جاكوبسون / ا ف ب

قاد الإنكليزي جون هيردمان منتخب كندا إلى المونديال بعد غياب 36 عاماً

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وقاد ابن الـ48 عاماً المنتخب الكندي للمشاركة في مونديال قطر نهاية العام الماضي، في أول نهائيات عالمية له منذ 36 عاماً.

لكنه سيترك المنصب الذي استلمه قبل خمسة أعوام، من أجل أن يشرف اعتباراً من أول تشرين الأول/أكتوبر على تورونتو الذي يعاني في الدوري الأميركي "أم أل س".

وقال هيردمان "أنا أتطلع لبدء هذا التحدي الجديد مع تورونتو أف سي... على الصعيد الشخصي، إنه الوقت المناسب بالنسبة لي من أجل خوض تحد جديد في مسيرتي..".

ويستلم هيردمان فريقاً حقق 3 انتصارات فقط مقابل 13 هزيمة و10 تعادلات، ليكون صاحب أسوأ سجل في الدوري بـ19 نقطة.

وتخلى تورونتو عن بوب برادلي في حزيران/يونيو ليستلم تيري دانفيلد مهمة المدرب الموقت.

وصنع هيردمان اسمه كمدرب لمنتخب السيدات النيوزيلندي بين 2006 و2011 وقاده للمشاركة في كأس العالم عامي 2007 و2011.

واستلم بعدها الاشراف على المنتخب الكندي للسيدات عام 2011 وقاده لبرونزية أولمبيادي 2012 و2016، والوصول الى ربع نهائي مونديال 2015.

وبتعيينه مدرباً لمنتخب الرجال عام 2018، دخل هيردمان التاريخ كأول من يقود منتخبي الرجال والسيدات للبلد نفسه الى نهائيات كأس العالم.

وسيبقى هيردمان مع المنتخب الكندي خلال أيلول/سبتمبر من أجل مساعدة ماورو بييلو في مهمة المدرب الموقت بانتظار ايجاد البديل المناسب لقيادة فريق يستضيف مونديال 2026 مشاركة مع جاريه الأميركي والمكسيكي.

© 2023 AFP