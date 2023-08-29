البرتغالي بيتو من أودينيزي الى ايفرتون

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي إيفرتون صاحب المركز الأخير في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم البرتغالي بيتو قادما من أودينيزي الإيطالي.

المهاجم البرتغالي لنادي أودينيزي بيتو (يسار) يسبق مدافع لاتسيو مانويل لاتساري الى كرة عرضية خلال مباراة في الدوري الإيطالي في روما في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022

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وبات بيتو البالغ من العمر 25 عاما وصاحب 21 هدفًا في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع أودينيزي، خامس تعاقدات إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية.

وقال نوربرتو بيرسيك غوميش بيتونكال الملقب بـ"بيتو" والذي وقع عقدًا لمدة أربع سنوات في صفقة قد تصل إلى 30 مليون جنيه استرليني (35 مليون يورو) في تصريح لتلفزيون النادي الإنكليزي: "عندما يحاول نادي مثل إيفرتون شراءك في (كانون الثاني) يناير ثم يعود لإتمام ذلك في الصيف التالي، يكون لديك انطباع بأنهم يريدونك حقًا، مما جعل قراري أسهل".

وأضاف "مثلي الأعلى (الكاميروني) صامويل إيتو، لعب هنا أيضًا (موسم 2014-2015)، مما يجعل الأمر أكثر خصوصية".

وتابع "أستطيع منح الفريق الشجاعة والثقة وأعتقد أن أكبر مميزاتي هو الجهد. سأجلب دائمًا الحماس للفريق ولمبارياتنا. أشعر أن أسلوبي يناسب تمامًا إيفرتون".

ويحتل إيفرتون بقيادة مدربه شون دايش المركز الأخير في الدوري بعد خسارة مبارياته الثلاث الأولى دون تسجيل أي هدف.

وقال دايك عن وافده الجديد: "لقد تألق في دوري كبير مثل الدوري الإيطالي في الموسمين الماضيين وسجل الأهداف".

وأضاف المدرب الإنكليزي: "كمهاجم قوي يمكنه الاحتفاظ بالكرة والمساندة في الهجمات والتفوق بقوة في الكرات العالية والعمل الجاد من أجل الفريق، فهو يتمتع بالعديد من الصفات التي نأمل أن تساعده على النجاح في إيفرتون".

© 2023 AFP