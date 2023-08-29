بطولة السعودية: الاهلي يلحق بالاتحاد الى الصدارة والنصر يواصل صحوته بثنائية لرونالدو

الرياض (أ ف ب) – واصل الاهلي انطلاقته القوية ولحق بالاتحاد حامل اللقب الى الصدارة بفوز رابع تواليا كان على حساب ضيفه على الطائي 2-0، فيما تابع النصر صحوته بفوز كبير على جاره الشباب برباعية نظيفة بينها ثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الثلاثاء في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

© فايز نور الدين / اف ب

مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل بثنائيته في مرمى الشباب (4-0) في الدوري السعودي لكرة القدم في 29 آب/أغسطس 2023

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في المباراة الاولى على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، قاد الوفدان الجديدان الدوليان الجزائري رياض محرز والعاجي فرانك كيسييه أهلي جدة الى فوزه الرابع تواليا بتسجيلهما الهدفين في الدقيقتين 39 و59.

ورفع الاهلي رصيده الى 12 نقطة بفارق الاهداف خلف جاره الاتحاد المتصدر وحامل اللقب، فيما مني الطائي بخسارته الثالثة تواليا وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وفي الثانية على ملعب "الاول بارك" سجل رونالدو ثنائيته في الدقيقتين 13 و38 من ركلتي جزاء، رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة لائحة الهدافين بفارق هدف أمام زميله في الفريق الدولي السنغالي ساديو مانيه صاحب الهدف الثالث (40) ومهاجمي الاتحاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله والهلال البرازيلي مالكوم.

وختم سلطان الغنام المهرجان بالهدف الرابع في الدقيقة 80.

وهو الفوز الثاني تواليا للنصر بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده الى ست نقاط وارتقى الى المركز السادس، فيما تجمد رصيد الشباب عند نقطتين في المركز السابع عشر قبل الاخير.

وواصل التعاون انطلاقته المميزة بتغلبه على الأخدود 1-0 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز.

وسجل البرازيلي ماتيوس كاسترو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول معوضا إهداره لركلة جزاء في الدقيقة الثامنة.

وهو الفوز الثالث تواليا للتعاون الذي لم ينهزم حتى الان فانفرد بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط مستغلا خسارة شريكه السابق الاتفاق امام الهلال 0-2 الاثنين في افتتاح المرحلة، فيما تجمد رصيد الأخدود عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

وتعادل ضمك مع الفتح بهدفين للغامبي أسان سيساي (23 و45+3) مقابل هدفين لفراس البريكان (61 و90+3).

ورفع ضمك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر مقابل خمس نقاط للفتح العاشر.

وتعادل أيضا الخليج مع الحزم بهدف للبرتغالي فابيو مارتينيز (22) مقابل هدف للبرازيلي فينيسيوس غوس (61 من ركلة جزاء).

ورفع الخليج والحزم رصيدهما إلى نقطتين في المركزين 15 و16 تواليا.

© 2023 AFP