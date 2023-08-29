تثبيت إدانة عسكريين سابقين من نظام بينوشيه بقتل مغنٍ شعبي

سانتياغو (أ ف ب) – أيدت المحكمة العليا في تشيلي الاثنين أحكام السجن الصادرة بحقّ سبعة جنود سابقين بتهمة قتل المغني فيكتور جارا في العام 1973، بعد يوم من الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال أوغوستو بينوشيه.

© كلوديو سانتانا / ا ف ب/ارشيف

صورة للمغني التشيلي فيكتور جارا في جنازته في سانتياغو في 5 كانون الأول/ديسمبر 2009

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وتتراوح أعمار الجنود السبعة السابقين بين 73 و85 عاما وكانوا في حالة إطلاق سراح حتى صدور الحكم النهائي. وسيقضون أحكامهم بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و25 عاما.

كان فيكتور جارا عضوًا في الحزب الشيوعي التشيلي ومن أنصار الرئيس السابق سلفادور أليندي الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات العام 1970 وأطيح به في انقلاب عسكري بدعم من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) في 11 أيلول/سبتمبر 1973.

قُتل جارا بـ44 رصاصة وعُثر على جثّته بعد أيام قليلة من الانقلاب. وكان عمره آنذاك 40 عامًا.

وكان المغني والكاتب وعازف الغيتار اعتقل مع نحو 5000 سجين سياسي آخر في ملعب سانتياغو حيث استجوب وتعرّض للتعذيب والقتل، بالإضافة إلى سحق أصابعه. ويحمل الملعب اسمه الآن.

وعثر في السجن على جثة ليتر كيروغا الذي قتل وعمره 33 عامًا وكان مديرا وطنيا للسجون ومناضلًا في الحزب الشيوعي. ووجدت الجثة بالقرب من جثة جارا وثلاثة سجناء سياسيين آخرين في العام 2009 وكان عليها آثار تعذيب.

ودفن جارا لاحقًا خلال مراسم رسمية جمعت آلاف التشيليين بمن فيهم الرئيسة التشيلية آنذاك ميشيل باشيليت.

وجارا هو مغنّي سلمي تتطرق كلمات أغانيه إلى الحب والاحتجاج الاجتماعي ويعتبر أيقونة للموسيقى الشعبية في أميركا اللاتينية.

حكم أوغوستو بينوشيه تشيلي حتى العام 1990 وتوفي في العام 2006 من دون أن يدان على الجرائم التي ارتكبها نظامه الذي قتل نحو 3200 ناشط معارض بحسب منظمات حقوق الإنسان.

© 2023 AFP