رابينو تخوص مباراتها الاخيرة مع الولايات المتحدة في 24 أيلول/سبتمبر

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم الثلاثاء أن نجمته ميغان رابينو، بطلة أولمبياد 2012 وبطلة العالم 2015 و2019، ستخوض مباراتها الأخيرة مع منتخب بلادها أمام جنوب أفريقيا وديا في شيكاغو في 24 أيلول/سبتمبر المقبل.

المهاجمة الاميركية ميغان رابينو خلال المباراة ضد فيتنام في اوكلاند ضمن مونديال السيدات في استراليا ونيوزيلندا في 22 تموز/يوليو 2023

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وقال الاتحاد إنه سيتم تكريم اللاعبة البالغة من العمر 38 عامًا وصاحبة 202 مباراة دولية سجلت خلالها 63 هدفًا.

وقالت رابينو في بيان "قد يعتقد الناس أن إنهاء مسيرتي أمر محزن، ولكن إذا عدت إلى أكثر من 30 عامًا من كرة القدم، فإن المشاعر التي تغلب على كل شيء هي الفرح والامتنان".

وكانت رابينو المعروفة أيضاً بنشاطها خارج الملعب في المسائل الاجتماعية والحقوقية، قررت اعتزال اللعب في نهاية هذا الموسم في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإسدال الستار على مسيرة استمرت 17 عاماً وفازت خلالها بكأس العالم مرتين.

وودعت رابينو التي اختيرت أفضل لاعبة في العالم عام 2019، نهائيات كأس العالم الأخيرة في أستراليا ونيوزيلندا مع منتخب بلادها من الدور ثمن النهائي على يد السويد (0-0، 4-5 بركلات الترجيح).

وكانت قد فازت مع الولايات المتحدة بدورة الألعاب الأولمبية عام 2012، وكأس العالم عامي 2015 و2019.

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