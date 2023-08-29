كيم يدعو إلى تعزيز القوات البحرية لكوريا الشمالية

سيول (أ ف ب) – دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز القوة البحرية للبلاد محذرا من "خطر حرب نووية" في مياه شبه الجزيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء، فيما أجرت سيول وواشنطن وطوكيو مناورات بحرية مشتركة.

© / وكالة الأنباء الكورية الشمالية/الوكالة الكورية الجنوبية/ا ف ب

صورة التقطت في 27 آب/أغسطس 2023 ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية في 29 منه تظهر الزعيم كيم جونغ أون خلال زيارته قيادة سلاح البحرية في موقع غير محدد

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وشجب كيم تنامي التعاون الثلاثي بين "زعماء العصابات"، في إشارة على ما يبدو إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الذين عقدوا قمة في كامب ديفيد في وقت سابق هذا الشهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

واتهم واشنطن بأنها باتت "أكثر حركة من أي وقت مضى" من خلال إجراء مناورات بحرية مشتركة ونشر إمكانات استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية على أساس دائم، وفق تقرير الوكالة.

وحذر كيم بحسب الوكالة من أنه "بسبب الخطوات المتهورة والهجومية للولايات المتحدة والقوى المعادية الأخرى، تحولت المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية إلى أكبر نقطة تتركز فيها المعدات الحربية في العالم، وباتت الأكثر اضطرابا مع خطر نشوب حرب نووية".

وأكد أن "تحقيق النجاحات من خلال التطوير السريع للقوة البحرية أصبح مسألة ملحة للغاية في ظل المحاولات العدوانية الأخيرة للأعداء".

وأقر بأن قوات البحرية الكورية الشمالية "غير مجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات القتالية" مضيفا أن مع ذلك تمكنت من تحقيق "إنجازات عظيمة أكثر أهمية" مقارنة بالجيش الذي يحظى بتمويل أفضل.

ووعد بتزويد قوات البحرية بأسلحة جديدة في إطار سياسة كوريا الشمالية "توسيع عملية الأسلحة النووية التكتيكية".

وأضاف أن سلاح البحرية سيصبح "أحد مكونات الردع النووي للدولة".

سلاح بحرية "ضعيف جدا"

أظهرت صور نشرتها صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية كيم برفقة ابنته وهو يتفقد قيادة قوة البحرية ويلتقط الصور مع عشرات الضباط.

وقال الباحث في معهد سيجونغ تشيونغ سيونغ-تشانغ لوكالة فرانس برس إن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اتفقت في قمة كامب ديفيد على تعزيز التعاون العسكري وقررت إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بشكل منتظم".

و"بالتالي، قد تشعر كوريا الشمالية بحاجة ملحة لتعزيز قوتها البحرية" بحسب تشيونغ مضيفا أن بعض تقارير الاستخبارات تشير إلى أن روسيا وكوريا الشمالية تدرسان إجراء تدريبات بحرية مشتركة.

و"لهذا ستحتاج كوريا الشمالية إلى سفينة للبحرية لكن سلاح البحرية ضعيف جدا، لذا أعتقد أن كيم جونغ أون يبدي رغبته في تعزيز القوات البحرية".

أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الثلاثاء مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إن المناورات التي جرت في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية، شاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة رادار إيجيس من الدول الثلاث.

والتدريبات البحرية التي جرت الثلاثاء هي الأولى من نوعها منذ قمة كامب ديفيد وتأتي عقب تمارين مماثلة في تموز/يوليو ونيسان/أبريل وشباط/فبراير هذا العام، بحسب وكالة يونهاب.

وتجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أيضا مناورات "درع الحرية أولتشي" السنوية التي تثير دائما غضب بيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من اختبارات الأسلحة هذا العام، ونفّذت الأسبوع الماضي محاولتها الثانية لوضع قمر صناعي للتجسس في المدار التي باءت بالفشل.

وقد أعلن كيم أن وضع بلاده كقوة نووية "لا رجوع عنه" ودعا إلى تعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحة نووية تكتيكية.

© 2023 AFP