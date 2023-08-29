مونديال السلة: مصر تنتزع فوزها الاول على حساب المكسيك

جاكرتا (أ ف ب) – انتزع المنتخب المصري فوزه الأول في كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليًا في اندونيسيا واليابان والفيليبين حتى 10 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك عقب فوزه على المكسيك 100-72 ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء في مانيلا.

© يام ستا روزا / ا ف ب/ا ف ب

رد فعل لاعبي مصر بعد الفوز على المكسيك في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة السلة في مانيلا في 29 آب/أغسطس 2023.

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وانهى منتخب "الفراعنة" مشواره في الدور بفوز يتيم مقابل خسارتين ليحتل المركز الثالث في المجموعة، ويُبقي على آماله في التأهل الى دورة الالعاب الاولمبية، الا انّ قارة افريقيا تشهد منافسة طاحنة على بطاقة واحدة مؤهلة مباشرة الى أولمبياد باريس خصوصًا في ظل تألق المنتخبات الافريقية الاخرى.

في المقابل، تذيّلت المكسيك ترتيب المجموعة بلا اي انتصار.

وهيمن المنتخب المصري على المباراة من بدايتها، ووصل الفارق الى عتبة الثلاثين نقطة في الربع الثاني عندما تقدم 56-29.

وحافظ المصريون على تفوّقهم في النصف الثاني رغم بعض التحسن في اداء المكسيكيين، الا انّ تألق ايهاب أمين (22 نقطة و10 تمريرات حاسمة وست متابعات) والاميركي المجنّس باتريك غاردنر (20 نقطة وسبع متابعات) كان حاسمًا لانتزاع الفوز بفارق 28 نقطة.

كما برز لاعب الارتكاز عاصم مرعي مع 16 نقطة و10 متابعات وعمر زهران مع 14 نقطة.

من جهته، كان لاعب الارتكاز باكو كروس وجوشوا إيبارا افضل مسجّلين للمكسيك بـ 21 نقطة لكل منهما.

تبقى الإشارة الى انّ مشوار المنتخب المصري الذي اخفق في بلوغ الدور الثاني سيستمر من خلال خوض مواجهات تحديد المراكز من 17 الى 32، والهامة جدًا لتحديد المتأهلين الى الالعاب الاولمبية.

© 2023 AFP