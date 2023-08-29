مونديال السلة: مصر تنتزع فوزها الاول ولبنان يهدره أمام فرنسا

جاكرتا (أ ف ب) – انتزع المنتخب المصري فوزه الأول في كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليًا في اندونيسيا واليابان والفيليبين حتى 10 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك عقب فوزه على المكسيك 100-72 ضمن المجموعة الرابعة الثلاثاء في مانيلا، فيما أهدر المنتخب اللبناني فرصة ذهبية لتحقيق الفوز على فرنسا قبل ان يخسر 79-85 ضمن المجموعة الثامنة في جاكرتا.

© يام ستا روزا / ا ف ب/ا ف ب

رد فعل لاعبي مصر بعد الفوز على المكسيك في المباراة التي جمعتهما ضمن المجموعة الرابعة لكأس العالم لكرة السلة في مانيلا في 29 آب/أغسطس 2023.

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وفي المباراة الاولى، انهى منتخب "الفراعنة" مشواره في الدور الاول بفوز يتيم مقابل خسارتين ليحتل المركز الثالث في المجموعة، ويُبقي على آماله في التأهل الى دورة الالعاب الاولمبية، الا انّ قارة افريقيا تشهد منافسة طاحنة على بطاقة واحدة مؤهلة مباشرة الى أولمبياد باريس خصوصًا في ظل تألق المنتخبات الافريقية الاخرى.

في المقابل، تذيّلت المكسيك ترتيب المجموعة بلا اي انتصار.

وهيمن المنتخب المصري على المباراة من بدايتها، ووصل الفارق الى عتبة الثلاثين نقطة في الربع الثاني عندما تقدم 56-29.

وحافظ المصريون على تفوّقهم في النصف الثاني رغم بعض التحسن في اداء المكسيكيين، الا انّ تألق ايهاب أمين (22 نقطة و10 تمريرات حاسمة وست متابعات) والاميركي المجنّس باتريك غاردنر (20 نقطة وسبع متابعات) كان حاسمًا لانتزاع الفوز بفارق 28 نقطة.

كما برز لاعب الارتكاز عاصم مرعي مع 16 نقطة و10 متابعات وعمر زهران مع 14 نقطة.

من جهته، كان لاعب الارتكاز باكو كروس وجوشوا إيبارا افضل مسجّلين للمكسيك بـ 21 نقطة لكل منهما.

تبقى الإشارة الى انّ مشوار المنتخب المصري الذي اخفق في بلوغ الدور الثاني سيستمر من خلال خوض مواجهات تحديد المراكز من 17 الى 32، والهامة جدًا لتحديد المتأهلين الى الالعاب الاولمبية.

-خسارة صعبة للبنان-

وخسر منتخب لبنان بصعوبة امام نظيره الفرنسي بنتيجة 79-85 ضمن المجموعة الثامنة في جاكرتا، في مباراة كان يمكن فيها للبنانيين ان يخرجوا بانتصار تاريخي آخر على الفرنسيين، علماً ان الطرفين خاضا المواجهة بعدما فقدا الأمل بالتأهل.

وكانت هذه المواجهة المونديالية الثالثة بين المنتخبين، حيث حسم اللبنانيون الاولى بفارق نقطة 74-73 في 23 آب/أغسطس 2006 في مونديال اليابان، ثم ثأر الفرنسيون في 29 آب/أغسطس 2010 بفارق 27 نقطة 86-59 في مونديال تركيا.

وحفظ المنتخب الفرنسي الذي غاب عنه بعض لاعبيه الاساسيين كرودي غوبير ومصطفى فال وماتياس ليسور "ماء الوجه" بهذا الانتصار، إذ دخل البطولة كمرشح للذهاب بعيداً إلا أنه مني بخسارتين أمام كندا 65-95 ثم على يد لاتفيا 86-88 ليودّع المنافسات من الدور الاول.

وصرّح لاعب منتخب لبنان وائل عرقجي بعد المباراة لصحيفة النهار اللبنانية، باكيًا "كنا نريد ان نعوّض اول مباراتين للجمهور اللبناني، اعطيت 200% مما أستطيع، واجهنا انتقادات كثيرة بحق الجهاز الفني واللاعبين، اردت ان نقاتل بكل ما لدينا".

وتابع "خسرنا أمام منتخب كبير جداً، أعطينا كل ما لدينا، سنقاتل في ما تبقى من مباريات لتحسين ترتيبنا النهائي ولنرى إلى أين سنصل".

واستهل لبنان مشاركته العالمية الرابعة بخسارة أمام لاتفيا 70-109، ثم أمام كندا بفارق 55 نقطة 73-128.

وتقدّم المنتخب اللبناني لفترات طويلة من المباراة، وانهى الربع الاول متقدمًا 20-19 ثمّ 35-25 في منتصف الربع الثاني في ظل تألق عرقجي الذي سجّل 21 نقطة في النصف الاول.

لكن مع تشديد الخناق على عرقجي وتحسّن مستوى الفرنسيين في الدفاع الضاغط والهجوم المنظم، نجحوا في انتزاع التقدم غير مرة خلال النصف الثاني.

وابى اللبنانيون الاستسلام وتقدموا من جديد في مستهل الربع الرابع 64-60، الا انّ الدفاع الضاغط من اول الملعب ارهق اللبنانيين وسمح للفرنسيين بانتزاع فارق وصل الى تسع نقاط.

ومرة جديدة، قلّص اللبنانيون الفارق الى ثلاث نقاط قبل 50 ثانية من النهاية، الا انّ كرة ضائعة على لاعبه هايك غيوقجيان منح المنتخب الفرنسي فرصة تسجيل ثلاثية عن طريق نيكولا باتوم وحسم المباراة.

وكان لاعب ريال مدريد غيرشون يابوسيلي أفضل مسجل لفرنسا برصيد 18 نقطة واضاف لاعب نيويورك نيكس الأميركي إيفان فورنييه 17 نقطة (بينها ثلاث رميات ثلاثية) ونجم لوس أنجليس كليبرز نيكولا باتوم 12 نقطة، فيما كان عرقجي الأفضل للبنان بتسجيله 29 نقطة إلى اربع تمريرات حاسمة وثلاث متابعات، واضاف علي حيدر 12 نقطة الى ست متابعات.

وعقب خروجهما من الدور الاول، سيخوض المنتخبان الفرنسي واللبناني مباريات المراكز، علمًا انّها ستكون مهمة للاخير من اجل محاولة خطف البطاقة الآسيوية الوحيدة والمؤهلة بشكل مباشر الى الالعاب الاولمبية في باريس العام المقبل رغم افضلية اليابان حتى الآن اثر فوزها على فنلندا.

وفي مباريات اخرى، حقّق المنتخب الدومينيكاني فوزًا مهمًا على حساب انغولا 75-67 ضمن المجموعة الاولى ليضمن تأهله الى الدور الثاني. كما فازت ألمانيا على فنلندا 101-75، ليؤكد الألمان علو كعبهم في مونديال 2023 حيث انهوا المجموعة الخامسة بثلاثة انتصارات كاملة.

بور-دع-أمد-ش ع/جأش

© 2023 AFP