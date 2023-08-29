وزير خارجية بريطانيا يبحث شؤون الأمن البحري والتجارة في الفيليبين

مانيلا (أ ف ب) – قالت الحكومتان البريطانية والفيليبينية إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي التقى بالرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس ونظيره إنريكه مانالو الثلاثاء لبحث مسائل الأمن البحري والتجارة والبيئة.

© هنري نيكولز / تصوير مشترك/ا ف ب

وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال مؤتمر في لندن في 22 حزيران/يونيو 2023.

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كما تقفد كليفرلي خفر السواحل الفيليبيني. واتهم خفر السواحل والجيش الصين بانتهاك القانون الدولي في سلسلة من المشاحنات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال الوزير البريطاني في بيان إنه ذهب "للاطلاع على الجهود التي يبذلونها لدعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحماية البيئة".

تؤكد الصين أحقيتها بالسيادة الكاملة تقريبًا على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره بضائع وسلع تجارية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنويا، وتتجاهل حكما دوليا مفاده أن مطالباتها ليس لها أي أساس قانوني.

طاردت سفن خفر السواحل الصينية قوارب فيليبينية واعترضتها لفترة وجيزة أثناء قيامها بمهمة إمداد حامية نائية في سكند توماس شول في جزر سبراتلي الأسبوع الماضي، وهو الحادث الثاني من نوعه هذا الشهر.

وقال كليفرلي إن بريطانيا تريد بناء "شراكات دائمة مع الفيليبين والدول التي تشترك معها في الرؤية في جميع أنحاء هذه المنطقة".

وقال وزير الخارجية الفيليبيني إنريكه مانالو إن زيارة كليفرلي "تشير إلى تعزيز علاقاتنا الثنائية في التجارة والاستثمار والأمن والتعاون البحري ومجالات أخرى".

وقال كليفرلي إن إجمالي التجارة السنوية بين بريطانيا والفيليبين بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق مع 2,4 مليار جنيه استرليني (3,03 مليار دولار).

© 2023 AFP