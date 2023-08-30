بدء محاكمة محامي مهسا أميني في إيران

طهران (أ ف ب) – بدأت محاكمة صالح نيكبخت، محامي الشابة الإيرانية مهسا أميني التي أثارت وفاتها حركة احتجاج واسعة في أيلول/سبتمبر 2022، في طهران بتهمة "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، كما ذكرت وسيلة اعلام الاربعاء.

© كينزو تريبويار / ا ف ب/ارشيف

متظاهرة تحمل صورة الشابة مهسا أميني خلال تظاهرة دعم للحركة الاحتجاجية في إيران، في 23 أيلول/سبتمبر 2022 في بروكسل

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ونقلت صحيفة اعتماد عن محاميه علي رضائي قوله إن الجلسة الأولى لمحاكمة نيكبخت "عُقدت الثلاثاء وتم إخطاره بتهمة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية بسبب تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيما في قضية مهسا اميني".

تبدأ هذه المحاكمة بعد عام تقريبا من وفاة مهسا أميني، في 16 أيلول/سبتمبر 2022 التي اعتقلتها شرطة الاخلاق عن عمر يناهز 22 عاما واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وطالب محامي نيكبخت الذي مثل طليقا، بتبرئة موكله الذي "انتقد فقط إدارة السلطات للبلاد" في مقابلاته، وفقا للصحيفة.

وفي حال إدانته، قد يتعرض نيكباخت لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.

ونهاية ايلول/سبتمبر 2022 ذكر أن عائلة أميني تقدمت بشكوى ضد الشرطة التي اعتقلت الشابة.

يتحدر هذا المحامي من إقليم كردستان (غرب)، ومثّل العديد من الشخصيات الإيرانية خلال مسيرته الطويلة، بينهم المخرج جعفر بناهي الذي افرج عنه بكفالة في شباط/فبراير بعد سبعة أشهر في السجن.

وقُتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات نهاية عام 2022. كما أُلقي القبض على آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب" أثارتها دول غربية.

© 2023 AFP