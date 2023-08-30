بطولة فرنسا: المهاجم الأميركي بالوغون إلى موناكو من أرسنال

موناكو (أ ف ب) – انتقل المهاجم الدولي الشاب الأميركي فولارين بالوغون إلى موناكو الفرنسي قادما من أرسنال، وصيف الدوري الانكليزي الموسم الفائت، في صفقة لمدة 5 أعوام بعدما لعب العام الماضي مع رينس على سبيل الإعارة، حسب ما أفاد الخميس نادي الإمارة.

© سامر الدومي / ا ف ب/ارشيف

الأميركي فولارين بالوغون مهاجم رينس بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه أمام مونبلييه على ملعب أوغوست دولون في رينس، شمال فرنسا في 3 حزيران/يونيو 2023

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ولم يرتدِ المهاجم البالغ 22 عاما قميص أرسنال في مسابقة رسمية منذ أن سجل 21 هدفاً في 37 مباراة في الدوري الفرنسي لصالح رينس في الموسم الماضي (22 هدفاً في مختلف المسابقات).

وحسب مصادر مقربة من نادي موناكو، سيدفع الأخير 30 مليون يورو للتعاقد مع بالوغون، مع امكانية أن يرتفع المبلغ إلى 40 مليونا من خلال اضافة مكافآت.

ومن ناحية أخرى، قال المصدر إن أرسنال وافق على تحصيل نسبة من رسوم الانتقال عند إعادة بيع اللاعب.

وسيخضع المهاجم الأميركي للفحص الطبي الروتيني قبل أن يقدمه نادي الامارة إلى الصحافيين الخميس، حيث سيكون بامكانه خوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد أمام لنس الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري.

ولد بالوغون في نيويورك في الثالث من تموز/يوليو 2001، وترعرع في لندن وبرغم تسجيله 7 أهداف في 13 مباراة مع منتخب انكلترا ما دون 21 عاماً، قرر الدفاع عن قميص المنتخب الأميركي. سجل باكورة أهدافه الدولية في نهائي دوري كونكاكاف للأمم الذي انتهى بفوز المنتخب الأميركي على نظيره الكندي 2-صفر في حزيران/يونيو الماضي.

اختاره المدرب غريغ بيرهالتر لخوض المباراتين المقبلتين للمنتخب الأميركي في 9 و12 أيلول/سبتمبر المقبل ضد أوزبكستان وعمان.

تدرج بالوغون في أكاديمية أرسنال قبل أن ينتقل إلى الفريق الأول، إلا انه لم يخض سوى 10 مباريات في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

وبعد مرور مع ميدلسبره (خاض 21 مباراة) خلال النصف الثاني من موسم 2021-2022، برز في صفوف رينس الموسم الماضي.

وجاء في بيان لنادي "المدفعجية": "نشكر فولارين على مساهمته مع أرسنال، من خلال أكاديميتنا إلى الفريق الأول، ونتمنى له الصحة والسعادة في فصله الجديد في موناكو".

ويتصدر موناكو ترتيب الفرق في الدوري الفرنسي برصيد سبع نقاط بعد تسجيله 10 أهداف في أول ثلاث مباريات.

© 2023 AFP