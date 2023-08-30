بطولة قطر: قائد المغرب يقترب من الغرافة لحل مشكلة عدم قيده محليا مع السد

الدوحة (أ ف ب) – أكد مصدر لوكالة فرانس بريس الاربعاء ان قاد المنتخب المغربي لكرة القدم رومان سايس مرشح للانتقال الى صفوف الغرافة بعد عدم قيده في صفوف ناديه السد المتعاقد معه هذا الصيف.

قائد المنتخب المغربي رومان سايس خلال المباراة ضد كرواتيا في الجولة الاولى لمنافسات المجموعة السادسة في مونديال قطر على ملعب البيت في الخور في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

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وأوضح المصدر أن سايس رابع العالم مع منتخب بلاده في المونديال الأخير في قطر، في طريقه الى اللعب مع الغرافة بعدما كان قريبا من الالتحاق بصفوف العربي كون إصرار إدارة الأخير على التعاقد مع لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي الدولي الإيطالي ماركو فيراتي غير وجهة قطب دفاع "أسود الأطلس".

ويواجه سايس خطر موسم أبيض بسبب عدم قيده في صفوف السد الذي تعاقد معه في 24 تموز/يوليو الماضي قادماً من بشيكتاش التركي في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو، خصوصا وأنه من الركائز الاساسية في صفوف منتخب بلاده المدعو الى خوض التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم إفريقيا مطلع العام الحالي في ساحل العاج.

وأكد المصدر أن عدم مشاركة سايس مع السد في منافسات الدوري "لا تنطوي على أي خطا اداري، انما تعود لعدم قيد اللاعب في كشوفات النادي لدى الاتحاد القطري للعبة من الأساس".

وتنص قوانين الاتحاد القطري على السماح للأندية بتسجيل سبعة لاعبين محترفين أجانب، شريطة ان يكون اثنان منهم من دون سن 21 عاما.

وأنهى السد تعاقده مع اللاعبين الخمسة من فوق السن وهم الإكوادوري غونسالو بلاتا، البرازيلي باولو أوتافيو، الكولومبي ماتيوس أوريبي، الى جانب لاعبيه السابقين الجزائري بغداد بونجاح والبرازيلي غيلرمي توريس.

وتعاقد السد مع لاعبين إثنين من دون سن 21 هما الإيراني أمين حزباوي والبرازيلي جيوفاني هنريكي، بيد ان إصابة الأخير بقطع في الرباط الصليبي تركت الباب مفتوحا امام تعويضه بلاعب آخر شريطة ان يكون من دون سن 21 عاما وبالتالي لن تجيز اللوائح تسجيل سايس البالغ من العمر 33 عاما.

وشارك سايس مع السد في بطولة الأندية العربية التي لا تشترط لوائحها مسالة السن بالسبة للاعبين المحترفين الاجانب وتكتفي بالعدد المسموح به في الاتحاد المحلي لبلد النادي.

© 2023 AFP