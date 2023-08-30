تصفيات مونديال 2026: البرازيل تستدعي رافينيا لتعويض فينيسيوس المصاب

ريو دي جانيرو (أ ف ب) – أكدّ مسؤولون في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن جناح برشلونة الإسباني رافينيا سيحلُّ مكان نجم غريمه التقليدي ريال مدريد فينيسيوس جونيور المصاب في تشكيلة المنتخب لخوض تصفيات كأس العالم 2026 مطلع الشهر المقبل.

© مانان فاتسيايانا / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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وأصيب فينيسيوس في الفخذ في مباراة ريال الاخيرة أمام مضيفه سلتا فيغو (1-صفر) في الدوري الجمعة، ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غيابه فيما قدرتها تقارير اعلامية بستة أسابيع، ما حرمه من خوض مواجهتي البرازيل امام بوليفيا وبيرو في 8 و12 أيلول/سبتمبر المقبل تواليًا.

وأفاد الاتحاد البرازيلي انّ المدرب فرناندو دينيز اختار رافينيا لتعويض غياب فينيسيوس.

وشارك رافينيا (26 عامًا) مع سيليساو في مونديال 2022 في قطر، حيث خرج ابطال العالم خمس مرات من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا.

واستهل اللاعب مشواره هذا الموسم مع برشلونة بصورة مهزوزة، حيث تلقى بطاقة حمراء في المباراة الافتتاحية لفريقه في "لا ليغا" امام خيتافي ومن ثمّ غاب عن المباراتين التاليتين.

وسيقود نيمار المنتقل أخيرًا الى نادي الهلال السعودي في صفقة ضخمة، هجوم المنتخب البرازيلي في سعي بلاده المستمر للظفر باللقب السادس في تاريخ كأس العالم.

الا أنّ مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس شكّك في الفترة الاخيرة بجهوزية نيمار للمشاركة مع المنتخب البرازيلي، مشيرًا الى أنّه يعاني من اصابة طفيفة.

© 2023 AFP