جريح بعملية طعن في القدس و"تحييد" المهاجم (الشرطة الإسرائيلية)

القدس (أ ف ب) – أصيب "مدني" بجروح مساء الأربعاء في عملية طعن بسكين في محطة للترامواي على تخوم القدس الشرقية والغربية وتمّ "تحييد" مهاجمه من قِبل شرطي أطلق النار عليه، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

© أحمد غرابلي / ا ف ب

قوات أمن إسرائيلية تتجمع في موقع الهجوم الذي أودى بحياة إسرائيليين في مغسل سيارات في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة في 19 آب/أغسطس 2023

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وقالت الشرطة في بيان إنّ "مشتبهاً به مسلّحاً بسكين نفّذ هجوماً إرهابياً بالقرب من محطة شيفتي إسرائيل للترامواي في القدس".

وأضافت "تمّ تحييد المشتبه به على الفور"، من دون مزيد من التفاصيل.

من ناحيته قال دين إلسدون المتحدّث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إنّ شرطياً كان على متن عربة ترامواي رأى الهجوم "فنزل وأطلق النار على الإرهابي".

وأضاف أنّ المهاجم "قاصر" يتحدّر من القدس الشرقية التي تقطنها غالبية فلسطينية.

ولم يوضح المتحدّث عمر المهاجم ولا ما إذا قد قُتل أم أصيب بجروح.

من جهته أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء" أنّه أسعف رجلاً يبلغ من العمر نحو 25 عاماً إثر إصابته بجروح في ظهره ونقله إلى المستشفى.

وأصدر مستشفى شعاري تسيديك الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة "مستقرّة" و"يتلقّى العلاج".

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 222 فلسطينيًا و31 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

© 2023 AFP