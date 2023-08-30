دوري إفريقيا لكرة القدم: قرعة النسخة الأولى السبت في القاهرة

جوهانسبرغ (أ ف ب) – تُسحب قرعة النسخة الأولى من دوري إفريقيا لكرة القدم التي تجمع ثمانية أندية نخبوية من ثلاث مناطق إقليمية السبت في القاهرة (16,00 ت غ)، حسب ما أعلن الاتحاد القاري.

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وقال الاتحاد الإفريقي (كاف) ان هذه البطولة الجديدة التي سيطلق عليها اسم دوري إفريقيا لكرة القدم African Football League هي "شراكة" بينه وبين الاتحاد الدولي (فيفا).

ويمثل أندية منطقة الشمال في النسخة الأولى الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي، فيما يمثل المنطقة الوسطى الغربية كل من إنييمبا النيجيري وتي بي مازيمبي الكونغولي الديموقراطي.

كما يمثل منطقة الجنوب الشرقي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، أتلتيكو بتروليوس لواندا الأنغولي وسيمبا التنزاني.

تبدأ المنافسات في الدور ربع النهائي بمباراتي ذهاب وإياب، يليه نصف النهائي والنهائي. وتقام البطولة على مدار أربعة أسابيع بدءاً من 20 تشرين الأول/أكتوبر في دار السلام، تنزانيا.

يقام نصف النهائي بين 29 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر، ومباراتا النهائي في 5 و11 تشرين الثاني/نوفمبر.

وبدلاً من نسخة تضمّ 24 نادياً تم الترويج لها سابقاً تحت اسم الدوري السوبر الإفريقي، تشارك ثمانية أندية في البطولة الجديدة تخوض بينها 14 مباراة.

ولم يكشف الاتحاد القاري عن جوائز البطولة، علماً ان رئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قال العام الماضي في تنزانيا ان الفائز في الدوري السوبر سيحصد 11.5 مليون دولار أميركي.

وعن تغيير اسم البطولة، قال موتسيبي ان "اصدقاءنا في أوروبا نصحونا بعدم استخدام +الدوري السوبر+".

وتابع "بُنيت النصيحة على الربط السلبي مع المحاولة الفاشلة في 2021 لاطلاق دوري سوبر في أوروبا".

وكان رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو قال في تموز/يوليو الماضي خلال الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي في أبيدجان، ان البطولة الجديدة "ستضم ثمانية أندية، يتبعها نسخة موسعة في المستقبل".

وتُعدّ النسخة الأولى بمثابة مقدّمة لدوري ابطال إفريقيا الذي يضمّ 24 فريقاً في موسم 2024-2025.

© 2023 AFP