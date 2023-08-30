فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك وغوف الى الدور الثالث وخروج مفاجىء لتسيتسيباس

نيويورك (أ ف ب) – تأهلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة اولى عالميا والأميركية الشابة كوكو غوف إلى الدور الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى ضمن غراند سلام لكرة المضرب، الأربعاء بفوز الاولى على الاسترالية داريا سافي 6-3 و6-4 والثانية على المراهقة الروسية ميرا أندرييفا 6-3 و6-2.

© كلايف برونسكيل / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الاميركية كوكو غوف تتصدى لاحدى كرات منافستها الروسية ميرا اندرييفا خلال المباراة التي جمعت بينهما في بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية. 30 اب/اغسطس 2023

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وتسعى شفيونتيك (22 عاماً) الى أن تصبح اول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في البطولة الاميركية منذ ان حققت صاحبة الأرض سيرينا وليامس ثلاثة ألقاب تواليا من 2012 الى 2014. كما ترغب في احراز لقبها الكبير الخامس في بطولات الغراند سلام بعد بطولتي رولان غاروس الفرنسية (2020 و2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

واحتاجت شفيونتيك الى ساعة و33 دقيقة للخروج فائزة حيث تلتقي في الدور التالي مع السلوفينية كايا يوفان.

اما بالنسبة الى غوف، وبعد مواجهة افتتاحية صعبة أمام الألمانية المخضرمة لورا سيغموند، تفوقت الاميركية التي تبلغ 19 عاماً على أندرييفا ابنة الـ 16 عاماً، وهي أصغر لاعبة في البطولة، لتحقق فوزها الثالث عشر في 14 مباراة منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

وكانت غوف تغلبت على أندرييفا في بطولة رولان غاروس الفرنسية في ثلاث مجموعات في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت غوف "تعلمت أن أكون عدوانية لأنه إذا أعطيتها شيئا فسوف تستغله".

واضافت "لقد قمت بعمل جيد اليوم" مشيدة بمنافستها بقولها "أمامها مستقبل عظيم، أعتقد أنها ستعود إلى هذه الملاعب مرات عدة".

وتلتقي غوف المصنفة سادسة، واحدى اللاعبات المرشحات للمنافسة على اللقب لا سيما بعد تتويجها بدورتي واشنطن وسينسيناتي بفوزها على شفوينتيك في نصف نهائي الدورة الاخيرة، مع البلجيكية إيليز ميرتنس الفائزة على الاميركية دانييل كولينز 3-6 و7-6 (9-7) و6-1.

وفي فئة الرجال، تعرض اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف سابعا إلى خسارة مفاجئة على يد السويسري المغمور دومينيك ستريكر المصنف 128 عالميا والمتأهل من التصفيات في مباراة ماراثونية استمرت اربع ساعات واربع دقائق وحسمها الفائز 7-5 و6-7 (2-7) و6-7 (5-7) و7-6 (8-6) و6-3.

وفشل تسيتسيباس في تخطي حاجز الدور الثالث من فلاشينغ ميدوز في ست مشاركات له حتى الان.

وقال ستريكر "لا ادري كيف خرجت فائزا لكن هذا الامر حصل. لا اجد الكلمات المناسبة لكي اعبر عما يختلجني من مشاعر".

© 2023 AFP