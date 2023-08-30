فلاشينغ ميدوز: غوف الى الدور الثالث بإقصائها ابنة الـ 16 عاماً

نيويورك (أ ف ب) – تأهلت الأميركية الشابة كوكو غوف إلى الدور الثالث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى ضمن غراند سلام، الأربعاء بفوزها على المراهقة الروسية ميرا أندرييفا 6-3 و6-2.

© كلايف برونسكيل / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الاميركية كوكو غوف تتصدى لاحدى كرات منافستها الروسية ميرا اندرييفا خلال المباراة التي جمعت بينهما في بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية. 30 اب/اغسطس 2023

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وبعد مواجهة افتتاحية صعبة أمام الألمانية المخضرمة لورا سيغموند، تفوقت غوف التي تبلغ 19 عاماً على أندرييفا ابنة الـ 16 عاماً، وهي أصغر لاعبة في البطولة، لتحقق فوزها الثالث عشر في 14 مباراة منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى.

وكانت غوف تغلبت على أندرييفا في بطولة رولان غاروس الفرنسية في ثلاث مجموعات في حزيران/يونيو الماضي.

وقالت غوف "تعلمت أن أكون عدوانية لأنه إذا أعطيتها شيئا فسوف تستغله".

واضافت "لقد قمت بعمل جيد اليوم" مشيدة بمنافستها بقولها "أمامها مستقبل عظيم، أعتقد أنها ستعود إلى هذه الملاعب مرات عدة".

وتلتقي غوف المصنفة سادسة، واحدى اللاعبات المرشحات للمنافسة على اللقب لا سيما بعد تتويجها بدورتي واشنطن وسينسيناتي بفوزها على المصنفة اولى عالميا البولندية ايغا شفوينتيك في نصف نهائي الدورة الاخيرة، مع البلجيكية إيليز ميرتنس أو مواطنتها دانييل كولينز في الدور التالي.

© 2023 AFP