قرغيزستان تنقل من سوريا نحو مئة من نساء وأطفال الجهاديين

بشكيك (قرغيزستان) (أ ف ب) – أعلنت قرغيزستان الأربعاء إعادة مئة من نساء وأطفال الجهاديين من مخيمات اعتقال في سوريا، في ثالث عملية من نوعها يقوم بها هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى، المنطقة التي انضم منها آلاف المواطنين إلى التنظيمات الجهادية.

© دليل سليمان / ا ف ب/ارشيف

عناصر أمن يصطحبون نساء يعتقد أنهن زوجات مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول في الحسكة بتاريخ 23 تمو/يوليو 2019

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وقالت وزارة خارجية قرغيزستان في بيان "في 30 آب/اغسطس 2023، تم نقل 31 امرأة و64 طفلا من رعايا قرغيزستان من سوريا" بدون تحديد عدد مواطنيها الذين لا يزالون في هذه المخيمات في شمال شرق سوريا.

وأضافت الوزارة أن قرغيزستان "ممتنة للولايات المتحدة لمساعدتها الكاملة ودعمها اللوجستي" في هذه العملية.

وهذه الدولة الجبلية والفقيرة حليفة لروسيا وتحدث تقاربا مع الصين أيضا.

وشكرت أيضا منظمة يونيسف والصليب الأحمر.

وهذه هي عملية الإعادة الثالثة لرعايا من قرغيزستان من سوريا او العراق بعد عمليتين في آذار/مارس 2021 (79 طفلا) وفي شباط/فبراير 2023 (59 امرأة وطفلا).

وكان آلاف الأشخاص من جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة - قرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان- انضموا خصوصا في سنوات 2013-2015، إلى مختلف التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق بينها تنظيم الدولة الاسلامية.

منذ سقوط تنظيم الدولة الإسلامية عام 2019، أصبحت مسألة إعادة عائلات الجهاديين إلى وطنهم حساسة في الكثير من البلدان مثل فرنسا التي قررت، بحسب مصدر دبلوماسي، وقف عمليات الإعادة الجماعية بعد نقل 169 طفلا و57 امرأة.

وقامت دول آسيا الوسطى التي تواجه بانتظام عدم استقرار وتشعر بالقلق من عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان المجاورة، بعدة عمليات من هذا النوع.

© 2023 AFP