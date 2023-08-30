كأس الرابطة: خروج صادم لتوتنهام من الدور الثاني

لندن (أ ف ب) – تلقى توتنهام ضربة موجعة مبكرة بخروجه من الدور الثاني لمسابقة كأس رابطة المحترفين الانكليزية في كرة القدم، بخسارته امام جاره فولهام 3-5 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 1-1) الثلاثاء.

مدافع فولهام كيتي تيتي يحتفل بتسجيله ركلة الجزاء الترجيحية التي منحت فريقه الفوز على حساب جاره توتنهام في الدور الثاني لمسابقة كأس الرابطة في 29 آب/أغسطس 2023

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وكان فولهام البادئ بالتسجيل بفضل النيران الصديقة عندما تابع المدافع الهولندي ميكي فان دي فين كرة بالخطأ في مرمى فريقه، وأدرك الدولي البرازيلي ريشارليسون التعادل في الدقيقة 56.

ولجأ الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفولهام الذي سجل ركلاته الخمسة، فيما أهدر المدافع الدولي الكولومبي دافينسون سانشيس الركلة الثالثة لتوتنهام.

وجاء خروج توتنهام بعد بدايته المشجعة في الدوري بقيادة مدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو حيث حقق فوزين متتاليين على مانشستر يونايتد وبورنموث بعد تعادل مع برنتفورد.

ودفع مدرب سلتيك السابق دفع ثمن إجراء تسعة تغييرات على تشكيلته الأساسية أبرزها إبقاؤه على قائد الفريق الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون والسويدي ديان كولوشيفسكي والارجنتيني كريستيان روميرو والسنغالي باب سار والوافد الجديد جيمس ماديسون على مقاعد البدلاء، فيما أشرك الارجنتيني الاخر جيوفاني لو سيلسو والدنماركي بيار-إميل هويبييرغ أساسيين على الرغم من التكهنات حول مستقبلهما.

لكن المدرب الاسترالي دافع عن خياراته قائلا "كيف سأكتشف المزيد عن لاعبي فريقي؟ هذا لا يعني أن الكأس أو أي مباراة ليست أولوية بالنسبة لنا".

واضاف "نحن في مرحلة الاكتشاف ونحتاج إلى منح الفرصة للاعبين. سنحتاج إلى هؤلاء الرجال إذا واجهنا غيابات هذا الموسم بسبب الإصابات".

وتغلّب سالفورد المنتمي للدرجة الرابعة والذي يملكه نجوم مانشستر يونايتد السابقون ديفيد بيكهام وغاري نيفيل وراين غيغز وبول سكولز، على ليدز يونايتد 9-8 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل 1-1.

وقال نيفيل "إنه أمر لا يصدّق على الإطلاق. لم أكن أتخيّل أبدًا أن تصل هذه المباراة إلى هذا الحد، ناهيك عن اللجوء إلى ركلات الترجيح والفوز. إنها ليلة كبيرة لكل مشجعي سالفورد".

وأضاف نيفيل الذي أعرب عن أمله في مواجهة فريقه السابق في الدور الثالث "نحن كملاك، نحب مانشستر يونايتد ونحب هذا النادي أيضًا. الحصول على فرصة اللعب معهم هي الليلة الخاصة التي نريدها".

وتأهل لوتون بتغلبه على جيلينغهام من الدرجة الرابعة 3-2 على ملعب كينيلورث رود محققا فوزه الاول هذا الموسم بعد الخسارة أمام برايتون وتشلسي في أول مباراتين في الدوري الإنكليزي الممتاز الذي صعد اليه لأول مرة منذ 31 عامًا.

وحقق المدرب الاسباني لبورنموث أندوني إيراولا فوزه الأول في كرة القدم الإنكليزية، عندما قاد فريقه الى التغلب على مضيفه سوانسي سيتي 3-2.

وكسب إيراولا نقطة واحدة في ثلاث مباريات في الدوري مع بورنموث بتعادله مع وست هام والخسارة أمام توتنهام وليفربول.

واحتاج برنتفورد الى ركلات الترجيح (3-0) لتخطي عقبة نيوبورت من الدرجة الرابعة بعد التعادل 1-1 في الوقت الاصلي.

ونجا كريستال بالاس من فخ بلايموث عندما حول تخلفه بهدفين نظيفين الى فوز برباعية بفضل ثلاثية لمهاجمه الفرنسي جان-فيليب ماتيتا.

© 2023 AFP