كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً (يونهاب)

سيول (أ ف ب) – أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخاً بالستياً لم تتّضح في الحال طبيعته، وفق ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي، في تجربة تتزامن مع إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة.

© جونغ يون-جي / اف ب

شاشة في محطة قطارات في سيول تعرض لقطات للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أيار/مايو 2023

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وتثير مناورات "درع الحرية أولتشي" السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية غضب بيونغ يانغ.

ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي التعليق على النبأ المتعلّق بإطلاق الصاروخ والذي ورد خلال مؤتمره الصحافي في واشنطن.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون دعا إلى تعزيز القوة البحرية لبلاده، محذّراً من "خطر حرب نووية" في مياه شبه الجزيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

واتّهم كيم واشنطن بأنّها باتت "أكثر انفعالية من أي وقت مضى" من خلال إجرائها مناورات بحرية مشتركة ونشرها بصورة دائمة قدرات استراتيجية نووية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.

وعزّزت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها في مجال الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، وأجرت الثلاثاء مناورات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لبيونغ يانغ.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان إنّ المناورات التي جرت في المياه الدولية قبالة جزيرة جيجو جنوب كوريا الجنوبية، شاركت فيها مدمّرات من الدول الثلاث مجهزة بأنظمة رادار إيجيس.

وتجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية واسعة النطاق، تثير دوماً غضب بيونغ يانغ. وتستمر مناورات هذا العام حتى 31 آب/أغسطس.

وأجرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من التجارب العسكرية هذا العام.

وأعلنت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي فشل محاولتها الثانية في غضون ثلاثة أشهر لإطلاق قمر اصطناعي لأغراض التجسّس، واعدةً بمحاولة جديدة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في خطوة لاقت تنديداً دولياً واسعاً.

© 2023 AFP