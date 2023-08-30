كولو مواني الراغب في الانتقال الى سان جرمان يتغيب عن تمارين فرانكفورت

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني الأربعاء أن مهاجمه الدولي الفرنسي راندال كولو مواني، الراغب في الانتقال إلى صفوف باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، تغيَّب عن الحصة التدريبية الصباحية.

مهاجم أينتراخت فرانكفورت الفرنسي راندال كولو مواني (يسار) خلال المباراة ضد ماينتس في الدوري الالماني في 27 آب/أغسطس 2023

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وقال النادي الالماني الذي سيخوض الخميس مباراة اياب الدور الفاصل المؤهل لدور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد ليفسكي صوفيا البلغاري، في بيان "السبب الذي تذرَّع به لتبرير غيابه هو رغبته في الانتقال إلى ناد آخر قبل نهاية نافذة الانتقالات الصيفية مساء الجمعة".

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كروشه "عرفنا راندال مختلفاً ونعرف شخصيته الحقيقية. هناك الكثير من الأمور حوله في الوقت الحالي والتي أدت إلى تصرّفه (الغياب عن التدريبات) هذا، وهو الأسوأ، وهو ما قمنا بشرحه له بوضوح، وللمقربين منه".

وبغيابه عن التدريبات، قرّر كولو مواني الضغط على إدارة فرانكفورت للسماح له بالرحيل.

وأضاف كروشه "ما هو واضح بالنسبة لنا: سلوكه ليس له أي تأثير على الأنشطة في سوق الانتقالات"، ملمحاً إلى صرامة النادي في التعامل مع مهاجمه البالغ من العمر 24 عامًا والذي ينتهي عقده مع فرانكفورت في حزيران/يونيو 2027.

وكان كروشه صرح قبل أسبوعين من انطلاق الدوري الألماني أنه "في النهاية، نحن من سيقرر. نحن نتحكم في الوضع"، مستبعدا فكرة السماح للاعب بالرحيل ومؤكداً أن عقده يلزمه بالبقاء حتى 2027.

وأعلن كولو مواني الثلاثاء أنه يريد الانضمام إلى باريس سان جرمان، مطالبًا ناديه بقبول العرض المقدم من النادي الباريسي.

وقال المهاجم السابق لنادي نانت الفرنسي والمنتقل الى فرانكفورت صيف 2022 في مقابلة مع قناة "سكاي ألمانيا" الثلاثاء "ليس سرا أن باريس سان جرمان قدم لي عرضا قياسيا".

وأضاف "الانتقال إلى باريس يمثل الآن فرصة فريدة بالنسبة لي. أود الانتقال إلى باريس وأبلغت المسؤولين عن فريقي بذلك".

وتابع "آمل أن يقبل فرانكفورت عرض باريس ويجعل هذا الانتقال ممكنًا بالنسبة لي".

وكان كولو مواني افضل ممرر حاسم في الدوري الموسم الماضي، كما سجل 23 هدفًا في جميع المسابقات في موسمه الأول مع آينتراخت فرانكفورت، بينها 15 هدفًا مع 1 تمريرة حاسمة في الدوري.

وساهم وصيف بطل العالم مع فرنسا في مونديال قطر 2022، في تألق فرانكفورت في النصف الثاني من الموسم الماضي من خلال بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والمباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا، وإنهاء المركز السابع في البوندسليغا.

ودفع تألقه العديد من الاندية الاوروبية الكبيرة الى الاهتمام بخدماته بينها باريس سان جرمان.

© 2023 AFP