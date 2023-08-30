مانشستر يونايتد يعلن غياب فاران "بضعة أسابيع" بسبب الإصابة

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم الأربعاء غياب قطب دفاعه الفرنسي رافايل فاران عن الملاعب لـ"بضعة أسابيع" بسبب الإصابة.

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وقال النادي في بيان الأربعاء "رافايل فاران سيغيب عن الفريق عندما يواجه مانشستر يونايتد أرسنال في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد بسبب الإصابة".

وأضاف "خرج اللاعب الدولي الفرنسي في نهاية الشوط الأول في فوزنا على نوتنغهام فورست 3-2 في أولد ترافورد يوم السبت بسبب اصابة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع" دون تحديد طبيعتها.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من إصابات عدة منذ انتقاله إلى أولد ترافورد في عام 2021 قادما منر يال مدريد الاسباني، وبعد اعتزاله اللعب مع منتخب فرنسا في شباط/فبراير الماضي، سيحصل على فترة راحة دولية للعمل على عودته الى الملاعب.

ويعاني مانشستر يونايتد من غيابات عدة بسبب الإصابة وسيغيبون عن رحلة الفريق الى لندن لمواجهة أرسنال الاحد المقبل في المرحلة الرابعة قبل فترة التوقف الدولية، أبرزهم لوك شو ومايسون ماونت والوافد الجديد الدنماركي راسموس هويلوند الذي لم يخض اي مباراة معه منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف قادما من أتالانتا الايطالي بسبب مشكلة في الظهر.

كما غاب الهولندي تيريل مالاسيا والعاجي أماد ديالو وكوبي ماينو وحارس المرمى توم هيتون عن بداية الموسم بسبب الاصابة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الدوري الممتاز بعد فوزين وهزيمة في أول ثلاث مباريات.

© 2023 AFP