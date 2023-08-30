مونديال السلة: الولايات المتحدة تتابع مشوارها الناجح بفوز كبير على الأردن

جاكرتا (أ ف ب) – تابع المنتخب الأميركي حامل اللقب خمس مرات مشواره الناجح في كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليًا في الفيليبين واندونيسيا واليابان، بفوزه الكبير على الأردن 110-62 ضمن المجموعة الثالثة في مانيلا.

© يام ستا روزا / ا ف ب/ا ف ب

الاميركي أنتوني إدواردز (على اليمين) يسجّل سلة ساحقة في المباراة امام الاردن ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة السلة في مانيلا في 30 آب/أغسطس 2023.

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وأنهت الولايات المتحدة الدور الاول بثلاثة انتصارات بالعلامة الكاملة، لتتصدّر ترتيب المجموعة أمام اليونان ونيوزيلندا اللذين يلعبان لاحقًا وهما يتساويان بانتصار وخسارة، فيما تذيّلت الاردن ترتيب المجموعة بلا أي فوز.

وقال مدرب منتخب الاردن وسام الصوص عقب نهاية المباراة "المنتخب الاميركي قويّ جدا، كنا نرغب في القتال في الربع الاول لكننا لم نظهر الروحية نفسها التي اظهرناها في اول مباراتين".

وتابع "حاولنا ان نقوم بالمداورة بين اللاعبين لانها فرصة لا تحصل كل يوم ان نواجه الولايات المتحدة".

وأضاف الصوص "أرحنا لاحقًا بعض اللاعبين لانه لدينا مباراتان مهمتان من اجل محاولة التأهل الى الالعاب الاولمبية وتحقيق افضل مركز ممكن في الترتيب النهائي".

وجاءت المباراة هامشية بالنسبة للجانبين، على اعتبار انّ الاردن خسر حظوظه في التأهل الى الدور الثاني وسيكتفي بخوض مباريات تحديد المراكز من 17 الى 32.

أما المنتخب الاميركي فتأهل الى الدور الثاني حيث سيلعب ضمن المجموعة العاشرة الى جانب ليتوانيا ومونتينيغرو والفائز بين نيوزيلندا واليونان، علمًا انّه سيكون عليه مواجهة ليتوانيا ومونتينيغرو فقط وفقًا لنظام البطولة الذي ينصّ على عدم تكرار المواجهة بين منتخبَين من نفس مجموعة الدور الاول.

من جهته، ستتحول أنظار المنتخب الاردني الى معركة التأهل الى الالعاب الاولمبية والتي ستُحسم في ضوء مباريات تحديد المراكز، حيث إنّ صاحب أفضل مركز عن القارة الآسيوية سيتأهل مباشرة الى اولمبياد باريس 2024، فيما يتأهل صاحب ثاني افضل مركز الى تصفيات الملحق العام المقبل.

وسيواجه "الصقور" كلاً من مصر الخميس ثمّ المكسيك السبت، وسيكون عليهم تحقيق الفوز في المباراتين مقابل عدم حصول أي منتخب آسيوي على فوزين في رصيده من أجل التأهل الى الألعاب الاولمبية للمرة الاولى في تاريخه.

وهيمن المنتخب الأميركي بطبيعة الحال على المباراة من بدايتها، حيث عانى الاردنيون لمواجهة سرعة وقوة الاميركيين البدنية.

ويأمل المنتخب الاميركي الذي يشارك بتشكيلة شابة تحت قيادة مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير وفي ظل غياب نجوم الصف الاول، أن يعيد الاعتبار له بعد حلوله سابعًا في كأس العالم 2019 في الصين.

وكان أنتوني ادواردز افضل مسجّل للمنتخب الاميركي بـ 22 نقطة مع ثماني متابعات واضاف اليه بوبي بورتيس جونيور 13 نقطة وجارين جاكسون جونيور 12.

فيما أحرز الأميركي المجنّس رونداي جيفرسون 20 نقطة لمصلحة المنتخب الاردني.

وأنهت صربيا الدور الاول بسجل نظيف بعد فوزها الكبير على جنوب السودان بنتيجة 115-83 ضمن المجموعة الثانية، فيما تأهلت جورجيا الى الدور الثاني بفوزها على فنزويلا 70-59 ضمن المجموعة السادسة.

بور - دع/جأش

© 2023 AFP