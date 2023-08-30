مونديال السلة: الولايات المتحدة تتابع مشوارها الناجح بفوز كبير على الأردن

جاكرتا (أ ف ب) – تابع المنتخب الأميركي حامل اللقب خمس مرات مشواره الناجح في كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليًا في الفيليبين واندونيسيا واليابان، بفوزه الكبير على الأردن 110-62 ضمن المجموعة الثالثة في مانيلا.

© يام ستا روزا / ا ف ب/ا ف ب

الاميركي أنتوني إدواردز (على اليمين) يسجّل سلة ساحقة في المباراة امام الاردن ضمن المجموعة الثالثة لكأس العالم لكرة السلة في مانيلا في 30 آب/أغسطس 2023.

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وأنهت الولايات المتحدة الدور الاول بثلاثة انتصارات بالعلامة الكاملة، لتتصدّر ترتيب المجموعة أمام اليونان التي قلبت تأخرها بفارق 15 نقطة إلى فوز على نيوزيلندا 83-74، فيما تذيّلت الاردن ترتيب المجموعة بلا أي فوز.

وصبت خسارة نيوزيلندا في مصلحة جارتها أستراليا التي حجزت بطاقتها إلى أولمبياد باريس.

وقال مدرب منتخب الاردن وسام الصوص عقب نهاية المباراة "المنتخب الاميركي قويّ جدا، كنا نرغب في القتال في الربع الاول لكننا لم نظهر الروحية نفسها التي اظهرناها في اول مباراتين".

وتابع "حاولنا ان نقوم بالمداورة بين اللاعبين لانها فرصة لا تحصل كل يوم ان نواجه الولايات المتحدة".

وأضاف الصوص "أرحنا لاحقًا بعض اللاعبين لانه لدينا مباراتان مهمتان من اجل محاولة التأهل الى الالعاب الاولمبية وتحقيق افضل مركز ممكن في الترتيب النهائي".

وجاءت المباراة هامشية بالنسبة للجانبين، على اعتبار انّ الاردن خسر حظوظه في التأهل الى الدور الثاني وسيكتفي بخوض مباريات تحديد المراكز من 17 الى 32.

أما المنتخب الاميركي فتأهل الى الدور الثاني حيث سيلعب ضمن المجموعة العاشرة الى جانب ليتوانيا ومونتينيغرو واليونان، علمًا انّه سيكون عليه مواجهة ليتوانيا ومونتينيغرو فقط وفقًا لنظام البطولة الذي ينصّ على عدم تكرار المواجهة بين منتخبَين من نفس مجموعة الدور الاول.

-الاردن ومعركة التأهل للاولمبياد-

من جهته، ستتحول أنظار المنتخب الاردني الى معركة التأهل الى الالعاب الاولمبية والتي ستُحسم في ضوء مباريات تحديد المراكز، حيث إنّ صاحب أفضل مركز عن القارة الآسيوية سيتأهل مباشرة الى اولمبياد باريس 2024، فيما يتأهل صاحب ثاني افضل مركز الى تصفيات الملحق العام المقبل.

وسيواجه "الصقور" كلاً من مصر الخميس ثمّ المكسيك السبت، وسيكون عليهم تحقيق الفوز في المباراتين مقابل عدم حصول أي منتخب آسيوي على فوزين في رصيده من أجل التأهل الى الألعاب الاولمبية للمرة الاولى في تاريخه.

وهيمن المنتخب الأميركي بطبيعة الحال على المباراة من بدايتها، حيث عانى الاردنيون لمواجهة سرعة وقوة الاميركيين البدنية.

ويأمل المنتخب الاميركي الذي يشارك بتشكيلة شابة تحت قيادة مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير وفي ظل غياب نجوم الصف الاول، أن يعيد الاعتبار له بعد حلوله سابعًا في كأس العالم 2019 في الصين.

وكان أنتوني ادواردز افضل مسجّل للمنتخب الاميركي بـ 22 نقطة مع ثماني متابعات واضاف اليه بوبي بورتيس جونيور 13 نقطة وجارين جاكسون جونيور 12.

فيما أحرز الأميركي المجنّس رونداي جيفرسون 20 نقطة لمصلحة المنتخب الاردني.

-الصين تخرج من المجموعات-

وفي المجموعة التاسعة، أنهت صربيا الدور الاول بسجل نظيف بعد فوزها الكبير على جنوب السودان بنتيجة 115-83 ضمن المجموعة الثانية، ورافقتها في وقت لاحق بورتوريكو بفوزها على الصين 107-89.

ومنيت الصين بخسارتها الثالثة توالياً وخرجت من دور المجموعات.

وخسرت الصين أول مباراتين لها وكانت أمام حتمية الفوز على بورتوريكو في مانيلا، لكن قدرها ارتبط بالنتائج الأخرى في المجموعة لتحظى بأي فرصة للتأهل.

ولا يزال امام "العملاق" الصيني فرصة اللعب من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس، لكن مدربه الصربي ألكسندر ديورديفيتش قال إن فريقه "يجب أن يكون أكثر ذكاءً".

وتابع "علينا أن نتعلم أن كل استحواذ مهم، وأن كل شيء صغير مهم. لقد منحنا الكثير من الفرص الثانية لفريق بورتوريكو وهم يعرفون كيفية التعامل مع الكرة".

وسيتأهل المنتخب الصيني إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس إذا احتل المركز الأول بين المنتخبات الآسيوية في كأس العالم، علماً أن اليابان حققت فوزاً واحدا، بينما لم تحقق منتخبات الفيليبين والأردن وإيران ولبنان أي فوز.

ضمن المجموعة السادسة، تأهلت جورجيا الى الدور الثاني بفوزها على فنزويلا 70-59.

وفي المجموعة السابعة، أنهت إسبانيا حاملة اللقب مشوارها في الدور الأول بأقل قدر من الضجة بفوزها على إيران 85-65 لتحقق فوزها الثالث توالياً.

وتأهلت البرازيل عن المجموعة ذاتها بحلولها في المركز الثاني خلف اسبانيا بعد فوزها على ساحل العاج 89-77.

© 2023 AFP