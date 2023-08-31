إسقاط مسيّرة أوكرانية في منطقة موسكو (الدفاع الروسي)

موسكو (أ ف ب) – أعلنت روسيا تدمير مسيّرة أوكرانية الخميس في منطقة موسكو، في هجوم لم يوقع ضحايا بحسب رئيس بلدية العاصمة.

© ناتاليا كوليسنيكوفا / ا ف ب

عناصر إنقاذ في موقع شهد هجوما بمسيّرة خارج مركز موسكو الدولي للأعمال في موسكو بتاريخ 23 آب/اغسطس 2023

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وأعلنت وزارة الدفاع عبر تلغرام صباح الخميس أن "الدفاعات الجوية... دمرت (مسيرة) فوق أراضي منطقة فوسكريسينسكي في محيط موسكو" إلى جنوب شرق العاصمة، متهمة كييف بتنفيذ الهجوم.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر تلغرام إن المسيّرة كانت "تتّجه نحو موسكو".

وأضاف "لم تسجل إصابات ولا أضرار بحسب المعلومات الأولية"، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ في الموقع.

وأغلق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أمام حركة الملاحة صباح الخميس، وفق ما أوردت وكالة تاس الرسمية للأنباء نقلا عن الجهاز الإعلامي للمطار.

وازدادت في الأسابيع الأخيرة الهجمات بواسطة مسيّرات ضد الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014، مستهدفة خصوصا العاصمة الروسية، في إطار هجوم كييف المضاد الذي بدأ أوائل حزيران/يونيو.

وأدى هجوم بمسيّرات الأربعاء إلى تدمير أو إصابة طائرات عسكرية عدة في مطار بسكوف، في حادث نادر في شمال غرب روسيا.

من جهة أخرى أعلن الجيش الروسي تدمير مسيّرات فوق مناطق بريانسك وأوريل وكالوغا وريازان في غرب موسكو، كما في القرم.

© 2023 AFP