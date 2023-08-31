ارتفاع حصيلة قتلى حريق جوهانسبرغ إلى 63 شخصا

جوهانسبرغ (أ ف ب) – ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ الخميس إلى 63 شخصا، وفق ما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة.

© ميشيل سباتاري / ا ف ب

صورة مؤرخة في 31 آب/أغسطس 2023 لعناصر إطفاء يكافحون حريقا اندلع في مبنى في جوهانسبرغ

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وأصيب العشرات، بعضهم يعاني استنشاق الدخان، ونقلوا لتلقي العلاج في مستشفيات محلية، على ما أوضح الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي.

وأضاف مولودزي "هناك حتى الآن 63 قتيلا، و43 شخصا مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية".

وتمت السيطرة على الحريق وأخلي المبنى فيما لا تزل عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وتابع مولودزي "نتحرك طابقا تلو الآخر لانتشال الجثث"، مضيفا أنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.

لم يتضح بعد سبب الحريق الذي اندلع ليلا.

وقال مولودزي إن المبنى يقع في حي فقير في ما كان يشكل في السابق منطقة أعمال في المركز الاقتصادي بجنوب إفريقيا.

وأضاف أن "كثرا" ربما احتجزوا في الداخل عندما اندلع الحريق، معربا عن اعتقاده أن بعضهم كانوا يسكنون المبنى بشكل غير قانوني.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية آليات إطفاء وسيارات إسعاف أمام المبنى الذي بدت نوافذه محترقة.

© 2023 AFP