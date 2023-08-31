استقالة وزير الدفاع البريطاني في خضم النزاع في أوكرانيا

لندن (أ ف ب) – في خضم النزاع في أوكرانيا، استبدل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس وزير الدفاع بن والاس الذي لعب دورا رئيسيا في دعم كييف، بغرانت شابي الحليف المخلص له.

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صورة مؤرخة في 18 تموز/يوليو 2023 لوزير الدفاع البريطاني المستقيل بن والاس في لندن

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وكان والاس اعلن مؤخرا نيته في ترك منصبه، وقدم استقالته رسميا الخميس.

وكان بن والاس (53 عاما) الشخصية النافذة في السلطة التنفيذية المحافظة يعتبر الاوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء، اعلن خلال الصيف عزمه الانسحاب من الحياة السياسية بعد تسع سنوات قضاها في الحكومة، منها أربع في وزارة الدفاع.

وورد في كتاب الاستقالة الذي نشره مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك "انتخبت نائبا عام 2005 وبعد سنوات حان الوقت للخوض في جوانب الحياة التي أهملتها واستكشاف فرص جديدة".

وأعلن مكتب داونينغ ستريت أن رئيس الوزراء عين الخميس المحافظ غرانت شابس خلفا لوالاس.

وسيحتفل شابس بعيد ميلاده الخامس والخمسين في أيلول/سبتمبر وكان منذ شباط/فبراير يشغل منصب وزير أمن الطاقة وحياد الكربون. وبدلا من شخصية متخصصة في القضايا العسكرية، اختار سوناك شخصا يتمتع بخبرة سياسية واسعة لهذه الحقيبة الرئيسية.

واعتبرت الصحافة البريطانية أن هذا التغيير المتوقع يندرج في اطار تعديل وزاري أوسع يتيح لسوناك التحضير للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها العام المقبل، والتي من المرتقب أن تكون صعبة على الحزب المحافظ الحاكم منذ 13 عاما امام حزب العمال. لكن أحدث المعلومات تفيد بأن هذا التجديد سيتم في الخريف.

يُعد بن والاس الذي انتخب في البرلمان البريطاني قبل 18 عامًا، الشخصية التي خدمت لأطول فترة في وزارة الدفاع منذ ونستون تشرشل مع تولي منصبه في 2019، بعد أن شغل منصب وزير الأمن في حكومة تيريزا ماي.

وهو الوزير الوحيد المسؤول عن حقيبة رئيسية بقي في منصبه في الحكومات الثلاث الأخيرة: حكومة حليفه بوريس جونسون وليز تراس وريشي سوناك.

عالم "اقل استقرارا"

ولعب بن والاس وهو ضابط احتياط، دورا محوريا في دعم الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/ فبراير 2022. وترشح لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لكنه فشل في الحصول على موافقة الولايات المتحدة وتم تمديد ولاية النروجي ينس ستولتنبرغ.

ونال إشادات خصوصا لأنه ساعد في إقناع الغرب بتزويد كييف بالدعم العسكري في مواجهة القوات الروسية.

وغالبا ما يعتبر شخصية موزونة في العلن، لكن ادلى العام الماضي أمام الجيش البريطاني بتصريحات اتسمت بحدة معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فقد صوابه تماما" لغزوه أوكرانيا "دون حلفاء".

وأضاف "يمكننا دائما أن نبدأ من جديد" في إشارة إلى الطريقة التي هزمت فيها القوات البريطانية المتحالفة مع الفرنسيين والعثمانيين، جيش القيصر نيكولاس الأول عام 1853 في شبه جزيرة القرم.

قبل الحرب في أوكرانيا، اشرف بن والاس على الانسحاب الصعب للقوات البريطانية من أفغانستان في عام 2021، وأيضًا اعاد وضع استراتيجية الدفاع في المملكة المتحدة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، والسعي بلا كلل لزيادة ميزانية الجيش.

وكتب في خطاب الاستقالة "أعتقد بصدق أن العالم سيصبح أكثر غموضا وأقل استقرارا خلال العقد المقبل. وكلانا يعتقد أن الاوان قد حان للاستثمار".

بن والاس هو أيضا أحد مهندسي التحالف العسكري الذي يضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والذي يهدف إلى التصدي للطموحات الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأثار المشروع استياء فرنسا الدولة الحليفة داخل حلف شمال الأطلسي التي خسرت عقدا ضخما لشراء كانبيرا لغواصات.

© 2023 AFP