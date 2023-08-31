بطولة ألمانيا: كاين لمواصلة التسجيل وبايرن العلامة الكاملة

برلين (أ ف ب) – يجد بوروسيا مونشنغلادباخ نفسه أمام مهمة شاقة تتمثل بإيقاف الوافد الجديد إلى بافاريا المهاجم الانكليزي هاري كاين عن هز الشباك وذلك عندما يستقبل على أرضه فريقه بايرن ميونيخ حامل اللقب السبت في المرحلة الثالثة من الدوري الالماني لكرة القدم.

© كريستوف ستاشه / ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ الانكليزي هاري كاين يحتفل بعد تسجيله هدفين في مستهل مباريات فريقه الجديد بايرن ميونيخ في عقر داره "أليانز أرينا" ليقوده إلى الفوز على ضيفه أوغسبورغ 3-1 في 27 آب/أغسطس 2023

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ويحتل أونيون برلين المركز الاول برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كل من بايرن ميونيخ، باير ليفركوزن، فولفسبورغ وفرايبورغ.

وتصدر كاين عناوين الصحف المحلية بتسجيله ثلاثة أهداف في مباراتين في "بوندسليغا" منذ قدومه من توتنهام حيث أمضى مسيرته، فاستهل بايرن المتوج باللقب في المواسم الـ11 الأخيرة حملته بفوزين على فيردر بريمن 4-صفر وأوغسبورغ 3-1.

وأضاف كاين إلى رصيده التهديفي تمريرة حاسمة، وكان خلف أكثر من نصف أهداف بايرن، في حين كان الكندي ألفونسو ديفيس أفضل مرر مع كرتين حاسمتين، علما انه يتصدر ترتيب أفضل الممررين في الدوري مع ثلاث كرات.

3 أهداف وتمريرة حاسمة

وبات كاين ثالث لاعب على الإطلاق من بايرن يسجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين له في الدوري، بعد غوستاف يونغ عام 1967 والكولومبي أدولفو فالنسيا عام 1993. كما بامكانه أن ينضم إلى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والإيطاليين لوكا توني ورودجيرو ريزيتيلي الذين سجلوا في أول ثلاث مباريات لهم بقميص بايرن في الدوري.

وقال كاين بعد أسبوعين فقط من انتقاله إلى بايرن مقابل 108 ملايين يورو، إنه احب الانسجام مع زملائه الجدد، وفي حديثه بعد تسجيله ثنائية أمام أوغسبورغ في أول مباراة له أمام الجماهير البافارية شدد على أنه بدأ بالفعل بالتفاهم مع زملائه داخل المستطيل الأخضر.

وأردف قائلا لشبكة "دازون" للبث التدفقي "أنا هنا منذ بضعة أسابيع وأحب الانسجام الذي بنيناه. سيتطور ذلك أكثر فأكثر بينما نلعب".

وسجل أفضل هداف في تاريخ منتخب انكلترا (58 هدفاً) وتوتنهام (280 هدفاً في 435 مباراة) الهدف الثاني لبايرن من ركلة جزاء في وقت متأخر من الشوط الأول، وأحرز ثنائيته بتسديدة من لمسة واحدة في منتصف الشوط الثاني.

وانتقل كاين إلى بايرن قادما من توتنهام حيث أمضى مسيرته بأكملها من دون الفوز بأي لقب في أوائل آب/أغسطس الحالي، في صفقة قياسية في تاريخ الدوري.

وعند التوقيع حتّى عام 2027 مع بطل ألمانيا 33 مرة، قال كاين إنه جاء إلى بايرن للفوز بالألقاب والتطور.

"انه قائد"

وضمن السياق ذاته، أثنى ليون غوريتسكا على زميله الجديد مؤكداً أن تأثير كاين كان كبيراً في غرفة تبديل الملابس "هو لاعب كرة قدم من الطراز العالمي ورجل رائع. تلاحظ هالته على الفور في غرفة تبديل الملابس"، مضيفا "يساعدنا كثيرا، إنه قائد".

ونال كاين أيضاً مديح مدرب أوغسبورغ إنريكو ماسن الذي قال لشبكة "دازون": "يمكنك أن ترى أنه لا يحتاج إلى الكثير (لكي يسجل)".

وتابع "يتحرك بطريقة ذكية جداً، وهو من الطراز العالمي".

وتلقى بايرن جرعة معنويات اضافية بعودة حارس مرماه الدولي مانويل نوير إلى التمارين الإثنين بعد غياب لفترة طويلة جراء تعرضه لكسر في ساقه اليمنى في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقال النادي في بيان إن الحارس البالغ 37 عاماً والذي غاب عن معظم الموسم المنصرم "خطا الآن خطوة جديدة في طريق العودة"، مشيداً بالحصة التمرينية لنوير مع زملائه الحراس واصفاً ما يحصل بـ"الأخبار الجيدة"، في حين ما زالت الشكوك تحوم حول الموعد النهائي لعودة بطل مونديال البرازيل 2014 إلى المباريات.

أونيون برلين للعلامة الكاملة

في المقابل، يعتلي أونيون برلين الذي يستقبل لايبزيغ، بطل الكأس المحلية في العامين الماضين، الأحد صدارة الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، علما انه كان خسر مباراته الاخيرة كمتصدر في الموسم الماضي (2022-2023) أمام ليفركوزن بخماسية نظيفة في المرحلة 13.

ويتسلح أونيون بعدم خسارته على ملعبه في مبارياته الـ24 الأخيرة في الدوري، حيث حقق 16 فوزاً مقابل 8 تعادلات في أفضل سلسلة له في النخبة، علماً أن آخر مدرب زائر تمكن من اسقاط نادي العاصمة كان مدرب بوروسيا دورتموند السابق ولايبزيغ الحالي ماركو روزه (فاز مع دورتموند 3-صفر في شباط/فبراير 2022).

من ناحيته، يأمل لايبزيغ الذي استهل موسمه بالظفر بالكأس السوبر المحلية بفوزه بثلاثية نظيفة على بايرن، أن يحقق فوزه الثاني توالياً بعد اكتساحه على ارضه شتوتغارت 5-1، علما انه كان خسر افتتاحا أمام باير ليفركوزن 2-3.

ليفركوزن بسجل نظيف

ويسعى باير ليفركوزن أيضا للعلامة الكاملة عندما يستضيف الوافد حديثا دارمشتات السبت.

ولم يذق ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو طعم الخسارة منذ بداية الموسم، فحقق 3 انتصارات استهلها بفوز كاسح على توتونيا أوتنسن 8-صفر في دور الـ32 من الكأس المحلية واتبعها بفوزين على لايبزيغ 3-2 ومونشنغلادباخ بثلاثية نظيفة في الدوري.

وتبدو مهمة رجال ألونسو سهلة على الورق أمام منافس مني بثلاث هزائم توالياً، منها اثنتان في الدوري افتتاحا امام أينتراخت فرانكفورت صفر-1 وأونيون برلين 1-4، فبقي في قاع الترتيب.

ويفتتح دورتموند، وصيف الموسم الماضي، المرحلة باستضافته هايدنهايم، بطل الدرجة الثانية والذي ما زال يبحث عن فوزه الأول هذا الموسم بعد خسارتين.

ويحتل دورتموند الذي خسر اللقب في الرمق الأخير، المركز السادس برصيد 4 نقاط بعدما اهدر نقاطه الاولى بتعادل أمام بوخوم 1-1 في المرحلة الثانية، علما انه استهل مغامرته في معقله بفوز صعب على كولن 1-صفر.

© 2023 AFP