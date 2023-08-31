بطولة ألمانيا: مونشنغلادباخ يضم الأميركي سيباتشو معاراً من أونيون برلين
برلين (أ ف ب) – انتقل المهاجم الأميركي جوردان سيباتشو إلى بوروسيا مونشنغلادباخ لموسم واحد على سبيل الاعارة قادماً من أونيون برلين متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.
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وأكد مونشنغلادباخ في بيان الخميس أن صفقة الإعارة تأتي مع خيار الشراء.
من ناحيته، قال المدير الرياضي في مونشنغلادباخ رولاند فيركوس "جوردان هو الرقم 9 الكلاسيكي، إنه لاعب ذو خبرة في الدوري الألماني وسيعزز هجومنا".
وبدأ سيباتشو تمارينه مع مونشنغلادباخ تحضيراً للمواجهة المنتظرة أمام ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب السبت ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري.
ولد سيباتشو في واشنطن وترعرع في فرنسا، ثم انتقل إلى أونيون برلين في صيف عام 2022 مقابل 7 ملايين دولار قادما من يونغ بويز بيرن السويسري.
تألق في بداياته مع نادي العاصمة الالمانية في الموسم الفائت، فسجل 3 أهداف ومرر كرتين حاسمتين في مبارياته الست الأولى، قبل أن يتراجع مستواه ويجد نفسه على دكة البدلاء.
وسيتعاون سيباتشو مجدداً في مونشنغلادباخ مع المدرب السويسري جيراردو سوين الذي كان اشرف عليه في يونغ بويز.
ودافع سيباتشو عن قميص منتخب بلاده في 9 مباريات دولية، وسجل هدفاً، علماً انه غاب عن مونديال قطر العام الماضي.
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