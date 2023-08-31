ترامب يدفع ببراءته من محاولة التلاعب بنتائج انتخابات 2020 في جورجيا

واشنطن (أ ف ب) – دفع دونالد ترامب ببراءته من تهمة محاولة التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2020 في ولاية جورجيا، وهي واحدة من أربع محاكمات يواجهها الرئيس السابق وأبرز الجمهوريين الساعين الى خوض المنافسة في انتخابات 2024.

© - / مكتب شريف مقاطعة فولتون/أ ف ب/ارشيف

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ويواجه ترامب (77 عاما)، 13 تهمة بـ"الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم الجنائية سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة، والتي انتهت لصالح الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن.

ودفع ترامب ببراءته في مستند رفع الى المحكمة وتخلى فيه عن المثول أمامها في استدعاء مقرر الأربعاء المقبل.

وحضر ترامب الخميس الماضي إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخرين تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات في هذه الولاية التي خسرها بأقل من 200 ألف صوت.

وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخَذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائيّة قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

واللقطة التي ظهر فيها ترامب عبوسًا وعاقدًا حاجبَيه ومُحدّقًا في الكاميرا، كانت تاريخية بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أميركي سابق.

وقانون الجريمة المنظمة الذي استندت إليه المدّعية العامّة لمقاطعة فولتون فاني ويليس لتوجيه التّهم في هذه القضيّة، يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة.

يواجه ترامب أربع محاكمات جنائيّة العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري الذي يبدأ في كانون الثاني/يناير، وفي ذروة الحملة الرئاسيّة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأتى توقيف ترامب غداة غيابه عن مناظرة تلفزيونية في ميلووكي شارك فيها ثمانية من منافسيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات السنة المقبلة. وتمنح استطلاعات الرأي الرئيس السابق الأفضلية على كل هؤلاء.

وخلال المناظرة، أكد ستة من المرشحين الثمانية أنهم سيدعمون ترامب في حال فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب حتى وإن دانه القضاء، علما بأنه أول رئيس أميركي يواجه تهما جنائية.

- ملايين للحملة -

مطلع الأسبوع الحالي، حددت القاضية الفدرالية تانيا تشاتكن الرابع من آذار/مارس 2024 موعدا لبدء محاكمة ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020. ويصادف ذلك عشية "الثلاثاء الكبير"، اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.

وشدّدت القاضية تشاتكن على أن "موعد المحاكمة لا يحدد وفق الالتزامات المهنية للمدعى عليه"، بعد رفضها بشدة طلب الدفاع إرجاء الموعد سنتين معتبرا أن المدة طويلة جدا.

ويواجه ترامب أيضا سلسلة من الدعاوى الأخرى. والأربعاء، اتهمته المدعية العامة في نيويورك بتضخيم قيمة ثروته الصافية بمليارات الدولارات كل سنة بين عامَي 2011 و2021.

وفي الوثائق المقدمة لدعم دعوى مدنية رفعتها عام 2022 مطالبة بفرض غرامات مقدارها 250 مليون دولار على الرئيس السابق، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس إن ترامب وبعض شركائه قدموا أرقاما "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".

وأظهرت الوثائق أن ذلك المخطط أنتج "مئات ملايين الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة".

وتعود هذه الدعوى القضائية إلى أيلول/سبتمبر 2022، عندما اتهمت المدعية العامة ترامب وبعض أبنائه ومجموعة "ترامب أورغنايزيشن" بالاحتيال الضريبي والمالي.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر مع جلسة استماع أولية في 22 أيلول/سبتمبر، علما بأن الديموقراطية جيمس تسعى الى تسوية القضية قبل رفعها للمحاكمة.

وسبق لعشرة متّهمين آخرين في قضية التلاعب بانتخابات جورجيا أن سلّموا أنفسهم وأطلق سراحهم جميعا بكفالة، آخرهم كبير الموظّفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز الذي دفع كفالة بقيمة 100 ألف دولار وخرج.

وهناك متّهم وحيد في هذه القضية أُبقي خلف القضبان بعد أن سلّم نفسه، هو هاريسون فلويد وقد احتُجز لأنه لم يبرم مع القضاء بصورة مسبقة اتّفاقًا لدفع كفالة مقابل إطلاق سراحه.

والأربعاء سلّم رئيس بلدية نيويورك السابق ومحامي ترامب السابق رودي جولياني المتهم بمساعدته على التلاعب بالانتخابات، نفسه لسلطات ولاية جورجيا التي أطلقت سراحه لاحقًا بكفالة قدرها 150 ألف دولار.

وأكدت حملة ترامب الانتخابية أنها جمعت ملايين الدولارات منذ نشر صورته الجنائية، بعدما سارعت الى طبعها على قمصان قطنية تي-شيرت وأكواب وغيرها من التذكارات الترويجية للانتخابات.

© 2023 AFP