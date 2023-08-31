تصفيات كأس أوروبا 2024: ديشان يستدعي هيرنانديز وصليبا من جديد

باريس (أ ف ب) – يعود مدافع باريس سان جرمان لوكاس هيرنانديز الى تشكيلة منتخب فرنسا لكرة القدم للمرة الاولى منذ تعافيه من الاصابة القوية التي تعرّض لها في كأس العالم العام الماضي، حيث اختار المدرب ديدييه ديشان تشكيلته لمواجهة ايرلندا وألمانيا في أيلول/سبتمبر.

© فرانك فيف / ا ف ب/ا ف ب

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وخرج هيرنانديز (27 عامًا) من الملعب في وقت مبكر من فوز فرنسا على أستراليا في مباراتها الافتتاحية لمونديال قطر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وغاب آنذاك عن المباريات المتبقية من كأس العالم، إضافة الى مباريات فريقه بايرن ميونيخ الالماني في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه انتقل إلى سان جرمان في تموز/يوليو مقابل 43.5 مليون دولار وشارك أساسيًا في جميع المباريات الثلاث حتى الآن هذا الموسم.

كذلك، عاد مدافع أرسنال الانكليزي ويليام صليبا الى التشكيلة بعد غيابه عن الفترة الاخيرة من الموسم الماضي بسبب الاصابة.

ويتصدر المنتخب الفرنسي، وصيف بطل العالم، المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا بأربعة انتصارات من أربع مباريات قبل ان يستضيف إيرلندا في باريس الخميس المقبل.

يملك المنتخب الايرلندي ثلاث نقاط فقط من ثلاث مباريات، وسيضع الفوز المنتخب الفرنسي على مشارف حسم التأهل الى "يورو 2024" في المانيا.

ومن ثمّ سيخوض ديشان وفريقه مباراة ودية امام ألمانيا مستضيفة كأس اوروبا المقبلة في مباراة ودية في دورتموند في 12 أيلول/سبتمبر.

ومن بين اللاعبين الغائبين عن تشكيلة "الديوك" ثنائي تشلسي الانكليزي كريستوفر نكونكو وويسلي فوفانا بسبب الاصابة في الركبة.

كما واصل ديشان عدم استدعاء نغولو كانتي العائد من الاصابة التي عرقلت موسمه الماضي مع تشلسي. ويلعب كانتي حاليًا بإنتظام مع نادي الاتحاد السعودي لكنّه لن يكون في عداد التشكيلة الفرنسية اسوة ببول بوغبا الذي عاد ايضًا الى الملاعب بعد إصابته وغيابه عن الموسم الماضي.

وقال ديشان "يلعب كانتي بإنتظام في دوري ذات مستوى جيد بفضل اللاعبين الموجودين هناك، لكنه خرج من موسم لم يلعب فيه على الإطلاق".

وأضاف "إنه متاح للاستدعاء ولكن من أجل هذه المباراة، قررت الاستمرار مع اللاعبين الشباب الذين أظهروا حتى الآن أنهم قادرون على التعامل مع اللعب على أعلى مستوى".

وإليكم قائمة منتخب فرنسا الكاملة:

لحراسة المرمى: الفونس أريولا (وست هام الإنكليزي)، مايك مانيان (ميلان الإيطالي) وبرايس سامبا (لنس).

للدفاع: أكسيل ديزازي (تشلسي الانكليزي)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جرمان)، ثيو هرنانديز (ميلان) إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنكليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار (انتر ميلان الايطالي)، دايو اوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، ووليام صليبا (أرسنال الإنكليزي).

للوسط: يوسف فوفانا (موناكو)، بوباكار كامارا (استون فيلا الانكليزي)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، إدواردو كامافينغا واوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)

للهجوم: كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، عثمان ديمبيليه (باريس سان جرمان)، أوليفييه جيرو (ميلان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، راندال كولو مواني (فرانكفورت الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان) وماركوس تورام (انتر ميلان).

بور - أس/دع

© 2023 AFP