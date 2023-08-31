تعادل أوّل لإنتر ميامي بقيادة ميسي

ميامي (أ ف ب) – سقط إنتر ميامي الاميركي في فخ التعادل للمرة الاولى منذ إلتحاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بصفوفه، وذلك أمام ضيفه ناشفيل سلباً ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.

الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في صراع على الكرة مع مدافع ناشفيل جاك ماهر في الدوري الأميركي لكرة القدم على ملعب "دي آر في بي أن كيه ستاديوم" في فلوريدا في 30 آب/أغسطس 2023

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وعلى ملعب "دي آر في بي أن كيه ستاديوم" في فلوريدا، وأمام أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر، بطل العالم السابق في وزن الوسط، ورئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو، فشل ميسي الذي شارك أساسيا مع زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس في هز الشباك للمرة الأولى منذ ارتدائه قميص ميامي.

وبات إنتر ميامي الذي يحتل المركز الرابع عشر قبل الاخير في المنطقة الشرقية برصيد 22 نقطة يتأخر بفارق 10 نقاط عن شيكاغو صاحب المركز التاسع الاخير المؤهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، وذلك قبل 10 مراحل من النهاية.

ويواجه ميسي ورفاقه لوس أنجليس أف سي المتوج بكأس الأبطال الأحد.

قال الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو مدرّب إنتر ميامي "ما يتعيّن علينا فعله هو المضي قدما".

وتابع "هذا يمكن أن يحدث. صحيح أننا لم نكن معتادين على هذا الامر بعض الشيء. لقد فزنا بلقب، ووصلنا إلى نهائي الكأس، وفزنا في مباراة في الدوري في نيويورك، ولكن يجب علينا المضي قدما. لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نقولها".

وأوقف ناشفيل سلسلة من 9 انتصارات توالياً لإنتر في مختلف المسابقات منذ أن تعاقد مع بطل مونديال قطر، في حين حقق النادي الذي يتقاسم ملكيته نجم كرة القدم السابق الانكليزي ديفيد بيكهام انتصاره الاول في الدوري منذ أيار/مايو أمام نيويورك 2-صفر السبت، في مباراة شارك فيها ميسي من على مقاعد البدلاء حيث دخل في الدقيقة 60 وسجل الهدف الثاني.

ووطأت قدما ميسي الأراضي الاميركية في 15 تموز/يوليو بعدما أمضى عامين في باريس سان جرمان الفرنسي بعد مسيرة طويلة غنية بالألقاب مع برشلونة، وسجل 11 هدفاً في 9 مباريات وقاد إنتر ميامي إلى أول لقب في تاريخه بالظفر بكأس الرابطتين للأندية الأميركية والمكسيكية بفوزه على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد تعادلهما 1-1.

كما بلغ ميامي المباراة النهائية لكأس الولايات المتحدة المفتوحة حيث سيواجه هيوستن نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، علماً انه كان فاز في نصف النهائي على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 3-3.

© 2023 AFP