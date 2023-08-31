فلاشينغ ميدوز: سينر الى الدور الثالث وموراي يودّع وإيسنر يعلن اعتزاله

نيويورك (أ ف ب) – واصل الايطالي يانيك سينر المصنّف سادسًا مشواره نحو فرض مواجهة ثأرية في الدور ربع النهائي من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الاربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، امام الاسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب وذلك بعد فوزه على مواطنه لورنزو سونيغو بنتيجة 6-4 و6-2 و6-4 ليبلغ الدور الثالث.

© تيموثي كلاري / ا ف ب/ا ف ب

الايطالي يانيك سينر يضرب الكرة خلال مواجهته امام مواطنه لورنزو سونيغو في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب على ملاعب فلاشينغ ميدوز في 31 آب/أغسطس 2023

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وكان سينر خسر من ألكاراس في دور الثمانية لمسابقة العام الماضي بعد مباراة مجنونة احتاجت الى خمس مجموعات، ويبرز احتمال كبير ان يتواجه اللاعبان من جديد في المرحلة ذاتها من بطولة هذا العام.

وتفوّق سينر على سونيغو بعدما هيمن على إرساله، حيث لم يعطِ منافسه أي فرصة لكسر ارساله خلال المباراة التي استغرقت ساعتين و5 دقائق.

وقال سينر بعد فوزه "نحن نعمل كثيرًا، أنا وفريقي، نحاول دفع نفسي للأمام وأشعر أن مستواي قد تحسن".

وتابع "أشعر براحة أكبر على الشبكة وهذا شيء جديد بالنسبة لي. وآمل أن أتمكن من إظهار ذلك في المستقبل".

وسيلعب سينر في الدور الثالث السبت مع الفائز بين السويسري ستان فافرينكا بطل فلاشينغ ميدوز 2016 و الارجنتيني توماس إيتشيفيري.

وقال إيسنر المتأثر "الأمر صعب".

وأضاف "لهذا السبب عملت بجد طوال حياتي للعب في أجواء مثل هذه. بالطبع لا أفوز بها جميعًا، كما نعلم".

وأردف "تمامًا مثل اليوم، اللعب أمام هذا الجمهور، والحصول على الدعم الذي أحظى به، هو أمر مميز جدًا. لذلك شكرا لكم".

وتأهل الألماني أليكس زفيريف الى الدور الثالث بفوزه على مواطنه دانيال ألتماير 7-6 (1/6) و3-6 و6-4 و6-3.

من جهة أخرى، ودّع البريطاني اندي موراي الذي تُوج باللقب في فلاشينغ ميدوز عام 2012 من المنافسات اثر خسارته من البلغاري غريغور ديميتروف التاسع عشر بنتيجة 6-3 و6-4 و6-1.

وضرب ديميتروف موعدًا في الدور الثالث مع زفيريف.

في المقابل، تأهل البريطاني الآخر جاك درايبر الى الدور الثالث، حيث تفوّق على البولندي هوبيرت هوركاش 6-2 و6-4 و7-5 ليضرب موعدًا مع الاميركي مايكل موه الفائز على جون إيسنر 3-6، 4-6، 7-6 (3/7)، 6-4 و7-6 (7/10).

ووضع العملاق الاميركي إيسنر (38 عامًا و2.08 م) حدّا لمسيرته بعدما أعلن اعتزاله اثر خروجه من الدور الثاني.

ولدى السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا بطلة أستراليا المفتوحة الى الدور الثالث بفوزها على البريطانية جودي بوراج 6-3 و6-2.

سابالينكا، 25 عامًا، بلغت الدور نصف النهائي او اكثر في آخر اربع بطولات كبرى، وتملك فرصة لتجاوز البولندية إيغا شفيونتيك في صدارة التصنيف العالمي في حال حقّقت النتيجة نفسها مثل البولندية في نيويورك.

وقالت سابالينكا "لا أركز حقًا على ذلك، لكنه سيعني الكثير بالنسبة لي".

وتابعت "إنه أحد أهدافي، أحد أحلامي وسأبذل قصارى جهدي للوصول إلى حلمي".

وخرجت من المنافسات على نحو مبكر التشيكية كارولينا بليشكوفا الخامسة والعشرين اثر خسارتها من الفرنسية كلارا بوريل 6-4 و6-2.

© 2023 AFP