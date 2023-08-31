قرعة دوري أبطال أوروبا: مجموعات سهلة للكبار ونارية لسان جرمان

موناكو (أ ف ب) – أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت في موناكو الخميس الى وقوع كل من بايرن ميونيخ الالماني ومانشستر يونايتد الانكليزي في مجموعة واحدة، بينما تُعد المجموعة السادسة هي "مجموعة الموت" كونها ضمّت باريس سان جرمان بطل فرنسا وبورسيا دورتموند الالماني وميلان الايطالي ونيوكاسل الانكليزي.

© نيكولاس توكات / ا ف ب/ا ف ب

تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 31 آب/أغسطس 2023 قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في حفل الذي اقيم في موناكو

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وفيما جاءت القرعة بشكل عام متوازنة، الا انّ المجموعة السادسة خرقت ذلك حيث أوقعت باريس سان جرمان وصيف بطل 2020 مع بوروسيا دورتموند وميلان ونيوكاسل المدعوم سعوديًا والعائد للمشاركة في المسابقة الاوروبية المرمومة بعد غياب لـ 20 عامًا.

في المقابل، سيكون بايرن ميونيخ بقيادة المهاجم الانكليزي الدولي هاري كاين بمواجهة حامية الوطيس مع مانشستر يونايتد على زعامة المجموعة الاولى التي اوقعتهما الى جانب كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

وجاء ريال مدريد الاسباني حامل اللقب 14 مرة في المجموعة الثالثة الى جانب نابولي بطل ايطاليا، بالإضافة الى سبورتنغ براغا البرتغالي وأونيون برلين الوافد الجديد الى "تشامبيونزليغ".

اما مانشستر سيتي حامل اللقب، فقد أوقعته القرعة في مجموعة سهلة نسبيًا الى جانب لايبزيغ الالماني وريد ستار الصربي ويونغ بويز السويسري. ولن تكون مهمة برشلونة بطل إسبانيا صعبة على الارجح لتصدر المجموعة الثامنة التي ضمّت الى جانبه كل من بورتو البرتغالي وشاختار دانييتسك الاوركاني ورويال أنتويرب البلجيكي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 سبتمبر/أيلول على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13 ديسمبر/كانون الأول. ويقام النهائي في 1 حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي في انكلترا.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الالماني، مانشستر يونايتد الانكليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

المجموعة الثانية: اشبيلية الاسباني، أرسنال الانكليزي، ايندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

المجوعة الثالثة: نابولي الايطالي، ريال مدريد الاسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الالماني

المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، انتر ميلان الايطالي، سالزبورغ النمسوي وريال سوسييداد الاسباني

المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الاسباني، لاتسيو الايطالي، وسلتيك الاسكتلندي

المجموعة السادسة: باريس سان جرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الالماني، ميلان الايطالي ونيوكاسل يونايتد الانكليزي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الانكليزي، لايبزيغ الالماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.

المجموعة الثامنة: برشلونة الاسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الاوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.

أ ف ب/دع

© 2023 AFP