موسكو تعلن مقتل عسكريين أوكرانيين خلال عملية توغل

موسكو (أ ف ب) – أعلن مسؤول روسي الخميس أن "مخرّبين" أوكرانيين اثنين قتلا وأُسر خمسة آخرون كانوا توغلوا في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.

© ناتاليا كوليسنيكوفا / ا ف ب

عناصر إنقاذ في موقع شهد هجوما بمسيّرة خارج مركز موسكو الدولي للأعمال في موسكو بتاريخ 23 آب/اغسطس 2023

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وأبلغت المناطق الروسية المجاورة لأوكرانيا مرارًا عن قصف وهجمات تقوم بها القوات الأوكرانية، بما في ذلك توغلات عبر الحدود.

وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوغوماز إن عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية وصفتهم ب"المخربين" حاولوا تنفيذ سلسلة من "الأعمال الإرهابية على منشآت البنية التحتية للطاقة" والمنشآت العسكرية الأربعاء.

وأضاف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي "في منطقة نافلينسكي، تمت تصفية مسلحين اثنين واعتقال خمسة، ثلاثة منهم كانوا أصيبوا" في سياق التدابير القتالية.

وتبعد منطقة نافلينسكي نحو 40 كيلومترا (25 ميلًا) عن الحدود الأوكرانية.

ولفت بوغوماز إلى أنّ المجموعة استخدمت بنادق آلية أميركية الصّنع وذخائر وقنابل يدوية من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ناشرًا صورة لأسلحة مصادرة.

وقال في منشور آخر إن ثلاث مسيّرات أسقطت فوق المنطقة الخميس، من دون وقوع إصابات.

وأكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (FSB) في بيان أنه "قمع" التوغل الحدودي الأربعاء.

وسبق أنّ لفتت موسكو مرّات عدة إلى أنّ القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة زوّدها بها الغرب لتنفيذ ضربات وعمليات توغل داخل الأراضي الروسية، الأمر الذي تنفيه كييف.

في حزيران/يونيو، تعرضت منطقة بيلغورود لأكبر عملية توغل منذ بداية الهجوم في أوكرانيا، وقالت موسكو حينها إنها قتلت عشرات المسلحين الموالين لأوكرانيا.

واستخدمت مسيّرات في الهجوم الذي تخلله قصف، ما أثار تساؤلات حول قوة الدفاعات الحدودية الروسية.

© 2023 AFP