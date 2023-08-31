هوكستين: حان الوقت لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

بيروت (أ ف ب) – قال المبعوث الأميركي آموس هوكستين الخميس في بيروت إن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على اتفاق بحري بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.

© انور عمرو / ا ف ب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته مطار بيروت الدولي في 31 آب/أإسطس 2023

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وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الطاقة خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته لبيروت "حان الوقت لمراجعة الإطار (..) الذي سمح بالتوصل إلى نتيجة على صعيد الحدود البرية والعمل كذلك على سلام بري".

في تشرين الأول/اكتوبر وبعد وساطة طويلة أجراها هوكستين، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا وصف بأنه "تاريخي" ينص على ترسيم الحدود البحرية ويرفع العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في البحر.

وباشر لبنان الذي تعوّل سلطاته على وجود ثروات طبيعية تساعده على تخطّي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المستمرّ منذ أكثر من ثلاث سنوات ، الأسبوع الماضي الحفر في الرقعة رقم 9 حيث يقع حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.

وضمَن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للبنان حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على تعويض من مشغلّي الرقعة 9.

وأضاف المبعوث الأميركي "في الأيام الأخيرة أتيت إلى هنا لأطلع على موقف الحكومة اللبنانية وزيارة الجنوب وأرى بنفسي الخط الأزرق ومحيطه لكي أفهم (..) ما هو ضروري للتوصل إلى نتيجة محتملة".

إثر انسحاب الجيش الأسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000 بعد احتلال دام 22 عاما، رسمت الأمم المتحدة "الخط الأزرق " وهو بمثابة حدود بين لبنان وإسرائيل. وينتشر جنود دوليون في جنوب لبنان منذ العام 1978.

ودعا هوكستين من جهة أخرى ألى انتخاب رئيس للبلاد "يطبق الإصلاحات" الضرورية لحصول لبنان على مساعدات دولية. وقد شغر منصب الرئيس في لبنان منذ تشرين الأول/اكتوبر 2022.

وأضاف "اتطلع إلى رؤية الوتيرة التي ستطبق فيها الاصلاحات وقد أصبت بخيبة أمل بسبب الفرص المهدورة".

وخلال زيارته توجه هوكستين بمروحية إلى بعلبك في شرق البلاد حيث لحزب الله وجود كبير.

في العام 2006 دارت حرب مدمرة بين إسرائيل وحزب الله أودت بأكثر من 1200 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين و160 في صفوف الإسرائيليين معظمهم عسكريون.

© 2023 AFP