الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

عقابا (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قتل الجيش الإسرائيلي الجمعة فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في استمرار للعنف والتوتر القائم منذ أشهر.

فلسطينيون يتفقدون الاضرار بعد مداهمة عسكرية إسرائيلية لمنزل في عقابا في الضفة الغربية المحتلة

إعلان اقرأ المزيد

اعلنت الوزارة في بيان عن "استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (36 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة عقابا" شمال الضفة الغربية المحتلة.

ورأى مصور لفرانس برس دخانا لأسود يتصاعد من مبنى خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي.

وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية، تفقد سكان فلسطينيون آثار الرصاص وفجوة في جدران أحد المنازل.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب وكالة فرانس برس التعليق على المداهمة.

والخميس، قتل جندي إسرائيلي دهسا في هجوم نفذه فلسطيني كان يقود شاحنة عند حاجز عسكري بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، قبل أن يُقتل بدوره.

ومساء الأربعاء، قَتَل شرطي إسرائيلي فتى فلسطينيا يبلغ الرابعة عشرة بعد أن جَرَح بسكين مدنيا في القدس على تخوم شطري المدينة.

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 225 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.

© 2023 AFP