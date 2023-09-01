انتخاب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام رئيسا لسنغافورة

سنغافورة (أ ف ب) – انتخب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام الجمعة رئيسا لسنغافورة بحسب النتائج الرسمية، في أول انتخابات تجري في البلاد على هذا المنصب الفخري منذ أكثر من عشر سنوات.

© رسلان رحمن / ا ف ب/AFP

نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام يحيي مناصريه قبل ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية في سنغافورة في 1 ايلول/سبتمبر 2023.

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وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الخبير الاقتصادي البالغ 66 عاما على مرشحين اثنين منافسين بعد حصوله على 70,4 بالمئة من الاصوات.

وقال مسؤول الانتخابات تان مينغ دوي "أعلن أن السيد ثارمان شانموغاراتنام هو المرشح المنتخب رئيسا لسنغافورة".

ويحل شانموغاراتنام محل حليمة يعقوب التي ترشحت بدون معارضة لولايتها البالغة مدتها ست سنوات في 2017.

وقال شانموغاراتنام في كلمة ألقاها قبل إعلان النتائج "أعتقد أنه تصويت ثقة بسنغافورة. إنه تصويت للتفاؤل بمستقبل يمكننا أن نتقدم فيه معا".

ورغم أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الاحتياطيات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الاعتراض على بعض الإجراءات بالإضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.

ويرأس حكومة هذه الدولة لي هسين لونغ من حزب العمل الشعبي الذي يتولى السلطة منذ العام 1959. أمّا رئيس الدّولة فينبغي ألا يكون منتميًا إلى أي حزب سياسي.

ويقول المراقبون إن فوز شانموغاراتنام يشكل دعما لحزب العمل الشعبي الذي أيد ترشيحه عموما.

هذه الانتخابات تعتبر مؤشرا الى حجم الدعم الشعبي للحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام 2025 وبعد الاستياء العام من الفضائح الأخيرة التي طاولت احداها وزير النقل اس. ايسواران الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، إضافة إلى استقالة نائبين في الحزب الحاكم بسبب علاقة غرامية.

تستفيد سنغافورة من سمعة حكومتها النزيهة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري.

وسجل الحزب الحاكم أسوأ نتائجه الانتخابية في العام 2020 وواجه حينها معارضة متزايدة، إلّا أنه احتفظ رغم ذلك بثلثي مقاعد البرلمان.

والتصويت إلزامي لأكثر من 2,7 مليون مواطن يمكنهم لذلك. ومن لا يصوّت من دون سبب وجيه يتعرض لخطر حذفه من القائمة الانتخابية.

© 2023 AFP