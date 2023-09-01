بطولة إنكلترا: تشلسي يضم الواعد بالمر من سيتي

لندن (أ ف ب) – تعاقد تشلسي مع الجناح الواعد كول بالمر (21 عاماً) قادماً من مانشستر سيتي بطل أوروبا وانكلترا في صفقة تمتد لفترة 7 مواسم، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حسب ما أفاد الجمعة نادي غرب لندن.

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وحسب وسائل إعلام محلية، تبلغ قيمة الصفقة التي لم يتم الافصاح عنها، 40 مليون جنيه إسترليني، مع 2.5 مليون مكافأة محتملة.

وتجاوز إنفاق تشلسي بعد صفقة بالمر حاجز الـ 500 مليون يورو هذا الصيف، ويتصدر أكثر الأندية الأوروبية إنفاقاً، حيث استثمر أكثر من مليار جنيه استرليني في 3 نوافذ للانتقالات منذ وصول المالك الجديد الأميركي تود بوهلي في أيار/مايو 2022، خلفاً للروسي رومان أبراموفيتش الذي تخلى عن النادي بسبب العقوبات المفروضة على المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا.

قال لاعب منتخب الشباب ما دون 21 عاماً في بيان نشره ناديه الجديد "انضممت إلى تشلسي لأن المشروع يعجبني، ومن أجل هذه الفرصة، سأحاول إظهار موهبتي. هو فريق شاب ومتعطش وآمل في أن نتمكن من القيام ببعض الأشياء المميزة هنا".

واستفاد بالمر من رحيل الدولي الجزائري رياض محرز إلى الأهلي السعودي للحصول على مزيد من الوقت داخل المستطيل الأخضر على الرواق الأيمن، فسجل أمام أرسنال 1-1 في درع المجتمع التي خسرها سيتي بركلات الترجيح، ولكن من دون أن يعتمد عليه الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل أوروبا كثيراً في الدوري.

وأدى التعاقد مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو من رين الفرنسي إلى تقليص حظوظ بالمر مع سيتي، حيث تشتد المنافسة في هذا المركز مع البرتغالي برناردو سيلفا وفيل فودين.

تأسس بالمر مع سيتي، وفاز بأمم أوروبا مع منتخب الشباب ما دون 21 عاماً في الصيف الماضي.

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