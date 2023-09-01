بطولة إنكلترا: يونايتد في ضيافة أرسنال ونونييس يخلط اوراق ليفربول

لندن (أ ف ب) – يحلّ مانشستر يونايتد ضيفاً على أرسنال وصيف العام الماضي في رحلة محفوفة بالمخاطر "للشياطين الحمر" الأحد، في حين خلط المتألق الأوروغوياني داروين نونييس الأوراق الهجومية في ليفربول الذي يستضيف أستون فيلا في اليوم ذاته ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

© دارن ستابلز / ا ف ب/ارشيف

قائد مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش فرحا بهدفه في مرمى نوتنغهام فوريست على ملعب اولد ترافورد في مانشستر في 26 آب/أغسطس 2023

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منح انتصار أرسنال على يونايتد 3-2 في الموسم الماضي على ملعب الإمارات في احدى أكثر المباريات إثارة، "المدفعجية" جرعة ثقة إضافية بقدرتهم على المنافسة على اللقب، لكنه سلط الضوء أيضا على معاناة "الشياطين الحمر" خارج أرضهم.

-اصابات بالجملة-

خسر فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ جميع مبارياته الست خارج معقله في الموسم الفائت أمام أندية تحتل المراكز السبعة الأولى، في حين اهتزت شباكه بمعدل 3.66 أهداف في المباراة. وكان فولهام الفريق صاحب المركز الأعلى (العاشر) الذي تغلب عليه يونايتد خارج أرضه.

أعقب الفوز الافتتاحي الصعب ليونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" أمام ولفرهامبتون 1-صفر هذا الموسم، أداءً سيئا في الهزيمة خارج أرضه أمام توتنهام صفر-2.

وباتت مهمة تين هاغ ضد وصيف بطل الموسم الماضي أكثر صعوبة بسبب الإصابات التي تؤرق فريقه، حيث سيغيب الثلاثي لوك شو والفرنسي رافايل فاران ومايسون ماونت.

ويمكن للوافد الجديد الدنماركي راسموس هويلوند الذي لم يخض اي مباراة معه منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف قادما من أتالانتا الايطالي بسبب مشكلة في الظهر أن يشارك لأول مرة مع فريق "الشياطين الحمر" الذي يكافح للوصول إلى شباك منافسيه.

-نونييس يخلط الاوراق-

في المقلب الآخر، عانى نونييس في موسمه الاول مع ليفربول بعد انضمامه إليه في صفقة وصلت قيمتها إلى 109 ملايين دولار، اذ سجل 9 أهداف فقط في بريميرليغ.

لكن المهاجم الدولي الأوروغوياني دخل إلى المستطيل الأخضر من مقاعد البدلاء الأسبوع الماضي ليسجل هدفين متأخرين (81 و90+3) في فوز فريقه المنقوص بعد طرد مدافعه الهولندي فيرجيل فان ديك ببطاقة حمراء في الدقيقة 28 على نيوكاسل 2-1 في أداء يمكن أن يمثل نقطة تحول في مسيرته على ملعب "أنفيلد".

أقرّ الألماني يورغن كلوب مدرب "الريدز" أن مهاجم بنفيكا السابق كان "متحمسا بشكل واضح" بعدما جلس على مقاعد البدلاء مرة جديدة.

وبفضل تألق نونييس، بات مدرب بوروسيا دورتموند السابق الألماني يملك ورقة هجومية اضافية بمواجهة أستون فيلا ومدربه الإسباني أوناي إيمري بعد تفضيل الكولومبي لويس دياس والمصري محمد صلاح والبرتغالي ديوغو جوتا والهولندي كودي خاكبو على الاوروغوياني في المباريات الثلاث الأولى من الموسم.

قال كلوب "من الواضح أنه ليس سعيدا. نحن في وقت مبكر من الموسم، وبحاجة إلى إيجاد الاستقرار والنتائج".

وتابع "سيلعب، ليس هناك أدنى شك في ذلك. نحن بحاجة للجميع. نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للعب. هذا فريق جديد مع لاعبين أساسيين جدد. إنه يحتاج إلى وقت".

-سيتي للعلامة الكاملة-

ويلعب لوتون تاون الصاعد حديثا والباحث عن فوزه الأول، باكورة مبارياته على أرضه هذا الموسم ضد وست هام في افتتاح هذه المرحلة الجمعة، بينما يسعى إيفرتون متذيل الترتيب بدوره لتحقيق فوزه الأول بعد 3 هزائم توالياً عندما يحلّ ضيفاً على شيفيلد يونايتد السبت.

كانت بداية لوتون صعبة في عودته إلى الدوري بعد ثلاثة عقود من الغياب، حيث اهتزت شباكه بأربعة أهداف ضد برايتون وثلاثة ضد تشلسي، فيما تم تأجيل مباراته الافتتاحية على أرضه أمام بيرنلي بسبب اعمال الصيانة في ملعبه كينيلورث رود.

يستضيف لوتون فريق "هامرز" بعد مشوار طويل قاده من الدرجة الخامسة إلى الممتازة خلال العقد الماضي، في مهمة صعبة أمام فريق يقوده المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس ويحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر (9 مقابل 7) بعد فوزه على تشلسي وبرايتون بالنتيجة ذاتها 3-1، علما انه كان تعادل افتتاحا أمام بورنموث 1-1.

ويسعى سيتي إلى متابعة انتصاراته والعلامة الكاملة بفوز رابع توالياً عندما يستضيف فولهام السبت، معتمدا على هدافه المتألق النروجي إرلينغ هالاند المتوج أخيراً بجائزة "ويفا" لأفضل لاعب في العام.

ويحلّ توتنهام الثالث بفارق الأهداف عن ليفربول وأرسنال (7 نقاط لكل منهم) ضيفاً على بيرنلي في اليوم ذاته، متسلحاً بفوزه على مانشستر يونايتد برغم افتقاده لهدافه التاريخي هاري كاين المنتقل إلى بايرن ميونيخ الالماني.

© 2023 AFP