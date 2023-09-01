بطولة إيطاليا: ميلان يعود من العاصمة بفوز ثالث توالياً وساسوولو يفرمل فيرونا

روما (أ ف ب) – عاد ميلان من الملعب الأولمبي في العاصمة بانتصاره الثالث توالياً في مستهل الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على روما 2-1 رغم النقص العددي في صفوفه، فيما فرمل ساسوولو البداية المثالية لضيفه فيرونا بالفوز عليه 3-1 الجمعة في المرحلة الثالثة.

© فيليبو مونتيفورتي / ا ف ب

المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو يحتفل بالتسجيل لميلان في مرمى مضيفه روما في الدوري الإيطالي لكرة القدم. روما في الأول من أيلول/سبتمبر 2023

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وعزز فريق المدرب ستيفانو بيولي صدارته بتسع نقاط، بفارق ثلاث عن كل من نابولي حامل اللقب وجاره إنتر اللذين يلتقيان مع لاتسيو الوصيف السبت وفيورنتينا الأحد توالياً، وفيرونا الذي مني الجمعة بالهزيمة الأولى.

وتواجد الوافد الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد بدلاء نادي العاصمة الذي تعاقد معه هذا الأسبوع على سبيل الإعارة من تشلسي الإنكليزي بعدما انهارت صفقة انتقاله الى يوفنتوس ضمن صفقة تبادلية تشمل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش.

ولم تكن بداية فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو موفقة، إذ وجد نفسه متخلفاً منذ الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء نفذها الفرنسي أوليفييه جيرو وانتزعها الإنكليزي روبن لوفتوس-شيك من الحارس البرتغالي روي باتريسيو.

وبات جيرو بذلك أول لاعب يسجل أربعة أهداف لميلان في المراحل الثلاث الأولى منذ الأوكراني أندري شفتشنكو موسم 2001-2002 وفق "أوبتا" للاحصاءات، وذلك بعدما سجل افتتاحاً أمام بولونيا (2-0) ثم ثنائية في مرمى تورينو من ركلتي جزاء (4-1).

وتعرض روما لضربة أخرى بعد مرور نصف ساعة على البداية باصابة الوافد الجديد الجزائري حسام عوار الذي ترك مكانه للورنتسو بيليغريني.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل ميلان الثاني بتعزيزه النتيجة عبر البرتغالي رافايل لياو بعدما وصلته الكرة من عرضية لدافيد كالابريا (48).

وعاد الأمل لروما بعدما اضطر ميلان لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد الإنكليزي فيكايو توموري لحصوله على الإنذار الثاني.

وحاول روما الاستفادة من التفوق العددي للعودة الى اللقاء، فزج مورينيو بلوكاكو وليوناردو سبيناتسولا والشاب ادواردو بوفي، لكن من دون طائل حتى الوقت بدل الضائع حين تمكن سبيناتسولا من تقليص الفارق بتسديدة من خارج المنطقة تحولت من المدافع وخدعت الحارس الفرنسي مايك مانيان (2+90).

لكن الهدف جاء متأخراً ومني روما في نهاية المطاف بهزيمة أولى للموسم مقابل فوز وتعادل.

وفي المباراة الثانية، فرمل ساسوولو البداية المثالية لضيفه فيرونا بالفوز عليه 3-1.

ودخل فيرونا اللقاء على خلفية انتصارين في المرحلتين الأوليين، ليكون بين أربعة فرق فقط تفوز بالمباراتين الأوليين الى جانب الجارين ميلان وإنتر ونابولي.

وبعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف أندريا بينامونتي من كرة رأسية إثر عرضية من السلوفاكي أوندري دودا (11)، نجح البلجيكي سيريل نغونج في إدراك التعادل لفيرونا بعد دقائق معدودة على انطلاق الشوط الثاني بتسديدة من زاوية صعبة (56).

لكن دومينيكو بيراردي قال كلمته بإعادته أصحاب الأرض الى المقدمة في الدقيقة 63 بعد تمريرة من الفرنسي أرمان لورينتيه، قبل أن يحسم النقاط الثلاث نهائياً بهدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من الاسكتلندي جوش دويغ (73).

وبذلك، حصل ساسوولو على نقاطه الأولى للموسم الذي بدأه بهزيمتين على أيدي أتالانتا (0-2) ونابولي البطل (0-2 أيضاً)، فيما مني فيرونا بهزيمة أولى وتجمد رصيده عند 6 نقاط.

© 2023 AFP