بطولة فرنسا: المصري مصطفى محمد ينقذ نانت المنقوص من الخسارة

باريس (أ ف ب) – أنقذ المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت من الخسارة أمام ضيفه مرسيليا بإدراكه التعادل 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

مهاجم نانت الدولي المصري مصطفى محمد (يسار) يحتفل بإدراكه التعادل في مرمى مرسيليا (1-1) في الدوري الفرنسي في الأول من أيلول/سبتمبر 2023

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وبكر مرسيليا بالتسجيل وتحديدا الدقيقة الرابعة عبر مهاجمه السنغالي إدريسا سار.

وتلقى نانت ضربة موجعة بعد خمس دقائق بطرد مدافعه الواعد باستيان موبيو (17 عاما) في أول مباراة له أساسيا في مسيرته الاحترافية بسبب إعاقته لسار خلال توغله داخل المنطقة، بيد أن النقص العددي لم يمنع نانت من إدراك التعادل بواسطة محمد (39).

وهو الهدف الرابع لمحمد في الدوري هذا الموسم مؤكدا تفوقه اللافت الشهر الماضي حيث اختير أفضل لاعب في صفوف فريق الكناري.

ولعب محمد مع نانت الموسم الماضي على سبيل الاعارة من غلطة سراي التركي، قبل أن يوقع عقدا نهائيا مع الفريق الفرنسي هذا الموسم.

وأعرب محمد (25 عاما) عن أمله في بلوغ حاجز 20 هدفا هذا الموسم بعدما سجل 11 مع خمس تمريرات حاسمة في 51 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وهو التعادل الثاني تواليا لنانت بعد خسارتين متتاليتين، فرفع رصيده الى نقطتين في المركز الخامس عشر، فيما حقق مرسيليا بدوره تعادله الثاني هذا الموسم مقابل انتصارين، فرفع رصيده الى ثماني نقاط منتزعا الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة من موناكو الذي تنتظره مباراة صعبة على أرضه السبت أمام لنس وصيف بطل الموسم الماضي.

ويلعب غدا أيضا بريست مع رين، على أن يلتقي الأحد تولوز مع كليرمون فيران، ومتز مع رينس، وليل مع مونبلييه، ولوهافر مع لوريان، ونيس مع ستراسبورغ، وليون مع باريس سان جرمان.

© 2023 AFP