جوردي ألبا يعتزل دولياً

مدريد (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة، أن المدافع الإسباني لاعب إنتر ميامي الأميركي جوردي ألبا، اعتزل اللعب دوليا.

© جون تيس / ا ف ب/AFP

جوردي ألبا حاملاً كأس دوري الأمم الأوروبية الذي أحرزه المنتخب الإسباني على حساب كرواتيا بركلات الترجيح في 18 حزيران/يونيو 2023

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وكان الظهير الأيسر السابق لنادي برشلونة، قائداً لمنتخب "لاروخا" الذي ظفر بدوري الأمم الأوروبية في حزيران/يونيو الماضي.

وشارك ألبا للمرة الأولى مع إسبانيا في العام 2011، ولعب 92 مباراة مع منتخب بلاده، سجل خلالها تسعة أهداف.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، هدفاً لإسبانيا في الفوز على إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2012، ما ساعد "لا روخا" على الاحتفاظ باللقب.

وكتب الاتحاد الإسباني في بيان "من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لدينا امتنان أبدي لهذا المسار الرائع، شكراً لك جوردي".

ولدى إسبانيا بدائل عدّة للاستعانة بها في مركز الظهير الأيسر، من بينها لاعب برشلونة أليخاندرو بالدي، الذي أخذ مكان ألبا على مستوى النادي.

© 2023 AFP