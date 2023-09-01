فلاشينغ ميدوز: شفيونتيك تواصل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح وتبلغ ثمن النهائي

نيويورك (أ ف ب) – واصلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا حملة الدفاع عن لقبها بنجاح في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغها الدور ثمن النهائي اثر فوزها السهل على "صديقتها" السلوفينية كايا يوفان 6-0 و6-1 الجمعة.

البولندية إيغا شفيونتيك خلال مباراتها ضد السلوفينية كايا يورفان في الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز ف يالاول من ايلول/سبتمبر 2023

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ووضعت شفيونتيك مشاعرها جانبًا لفترة وجيزة كي تنهي مغامرة صديقتها المفضلة الصاعدة من التصفيات في 49 دقيقة.

وقالت البولندية في تصريح بالملعب عقب نهاية المباراة "لم يعجبني أنني كنت أفوز على أفضل صديقاتي. كان الأمر كأني ألعب ضد أختي لأني أعرفها منذ فترة طويلة".

وأضافت "ليس لدي الكثير من الأصدقاء لكنها أعز صديقاتي، لذلك كان هذا هو الجزء الأصعب بالتأكيد في المواجهة".

وحسمت البولندية المجموعة الاولى نظيفة في 23 دقيقة، وواصلت أفضليتها في الثانية عندما تقدمت 3-0 قبل ان تنجح السلوفينية في كسب الشوط الوحيد في المباراة مقلصة الفارق الى 1-3.

لكن سرعان ما فرضت شفيونتيك افضليتها وكسبت ثلاثة اشواط متتالية منهية المجموعة في صالحها في 26 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لشفيونتيك على يوفان في ثلاث مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وتسعى شفيونتيك (22 عاماً) الى أن تصبح اول لاعبة تدافع عن لقبها بنجاح في البطولة الاميركية منذ ان حققت صاحبة الأرض سيرينا وليامس ثلاثة ألقاب تواليا من 2012 الى 2014.

كما ترغب البولندية في احراز لقبها الكبير الخامس في بطولات الغراند سلام بعد رولان غاروس الفرنسية (2020 و2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز العام الماضي.

وكانت شفيونتيك استهلت حملة الدفاع عن لقبها بقوة عندما تغلبت على السويدية ريبيكا بيترسون 6-0 و6-1 في 58 دقيقة فقط، ثم فازت على الاسترالية داريا سافي 6-3 و6-4 في الدور الثاني في ساعة و33 دقيقة.

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع اللاتفية يلينا أوستابنكو العشرين أو الأميركية برناردا بيرا.

وبلغت الدور ذاته التشيكية كارولينا موخوفا العاشرة بتغلبها على الاميركية تايلور تاونسند 7-6 (7-0) و6-3، وتلتقي في ثمن النهائي مع الضينية وانغ جينيو الفائزة على السلوفاكية آنا كارولينا شمييلدوفا 4-6 و6-3 و6-2.

© 2023 AFP